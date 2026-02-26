Xác định 2 suất đầu tiên dự Giải vô địch bóng chuyền nữ cấp CLB thế giới 2026

SESI đã thắng trong trận chung kết toàn Brazil để giành danh hiệu châu lục đầu tiên.

SESI và Osasco giành những suất đầu tiên sau khi lần lượt giành vị trí nhất và nhì tại Giải vô địch bóng chuyền cấp CLB Nam Mỹ, vừa kết thúc tại Lima (Peru). Trong trận chung kết, SESI đã áp đảo Osasco để giành chiến thắng thuyết phục (25-23, 25-20, 25-20) và giành được danh hiệu châu lục đầu tiên. Trước giải đấu năm nay, họ đã giành được huy chương đồng vào các năm 2022, 2023 và 2024.

Với chiến thắng lịch sử này, SESI sẽ lần đầu tiên tham dự Giải vô địch bóng chuyền cấp CLB thế giới. Ngược lại, Osasco đã 6 lần tranh tài ở giải đấu quy tụ các CLB hàng đầu thế giới - từng giành huy chương vàng năm 2012, huy chương bạc năm 2010 và 2014, và huy chương đồng năm 2011 và 2025.

Tại giải đấu gần nhất, kết thúc vào ngày 14-12-2025, Savino Del Bene Scandicci đã biến những kỷ niệm đẹp về lần đầu tiên tham dự thành những khoảnh khắc lịch sử, khi giành chiến thắng tại giải đấu tại Sao Paulo (Brazil). Trong trận chung kết nội bộ của bóng chuyền Italy, Scandicci đã lật đổ đối thủ khổng lồ Prosecco Doc Imoco Conegliano, đội đang cố gắng bảo vệ danh hiệu họ giành được năm 2024, với chiến thắng chung cuộc 3-1 (30-28, 25-19, 21-25, 25-23). Scandicci trở thành nhà vô địch thế giới mới trước sự chứng kiến ​​của người hâm mộ Brazil, và là CLB thứ 3 của Italy giành được vinh quang này.

Giải vô địch bóng chuyền nữ cấp CLB thế giới FIVB năm 2026 hiện vẫn chưa ấn định quốc gia đăng cai. Suất tham dự giải được dành cho 2 đại diện kết thúc cao nhất của giải vô địch châu Âu, Nam Mỹ, châu Á. Châu Phi chỉ có 1 suất trong khi đại diện chủ nhà sẽ được phân bổ suất còn lại.

HUY KHÔI