Chủ công Vi Thị Như Quỳnh chính thức tập luyện cùng CLB nữ Hà Nội từ đầu tháng 3

Tay đập Vi Thị Như Quỳnh sẽ chính thức khoác áo đội bóng chuyền nữ Hà Nội vào ngày 1-3, sau khi về nước từ Indonesia.

Chủ công Vi Thị Như Quỳnh sẽ khoác áo đội nữ Hà Nội từ ngày 1-3. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu của SGGP, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ chính thức có chủ công Vi Thị Như Quỳnh trong đội hình đội nữ Hà Nội vào ngày 1-3. Tuyển thủ quốc gia này thi đấu tại Indonesia thời gian qua và cô khoác áo đội Medan Falcons.

Trước khi sang Indonesia thi đấu, Vi Thị Như Quỳnh là cầu thủ của đội bóng chuyền nữ Quảng Ninh. Tuy nhiên, đội bóng này không thể giành suất thăng hạng sau vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025. Vi Thị Như Quỳnh kết thúc hợp đồng với đội nữ Quảng Ninh vào cuối tháng 12-2025. Tay đập quyết định ký hợp đồng gia nhập đội nữ Hà Nội do HLV Nguyễn Tuấn Kiệt làm HLV trưởng.

Giá trị chi phí lót tay để Vi Thị Như Quỳnh ký hợp đồng với đội nữ Hà Nội không được tiết lộ. Tuy nhiên, cô có bản hợp đồng 3 năm cùng đội bóng mới.

Vi Thị Như Quỳnh là 1 trong những tuyển thủ quốc gia có phong độ cao năm 2025. Tay đập này cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành HCB tại SEA Games 33-2025. Ngoài ra, cô cũng tham dự các giải đấu như AVC Nations League 2025, SEA V.League 2025, giải vô địch thế giới 2025 và có những thành tích được ghi nhận.

Vi Thị Như Quỳnh được trưởng thành chuyên môn từ công tác đào tạo, huấn luyện bóng chuyền trẻ ở đội Ngân hàng Công Thương. Tay đập này từng thi đấu cho đội Ngân hàng Công Thương, Quảng Ninh trước khi trở thành cầu thủ của đội Hà Nội từ năm 2026.

Đội bóng chuyền nữ Hà Nội đặt mục tiêu lọt vào top 3 đội dẫn đầu giải vô địch quốc gia 2026 và có thành tích tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt đã có 3 sự bổ sung chất lượng cho mùa giải gồm Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Khánh Đang và Lê Thanh Thúy.

MINH CHIẾN