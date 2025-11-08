Chủ công Vi Thị Như Quỳnh sẽ quyết định tương lai sau SEA Games 33

Hiện tại, chủ công Vi Thị Như Quỳnh đang tập huấn cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hướng tới SEA Games 33-2025 dù cô sắp kết thúc hợp đồng với đội Quảng Ninh.

Vi Thị Như Quỳnh từng thi đấu cho VTV Bình Điền Long An tại AVC Champions League 2025. Ảnh: AVC

Theo tìm hiểu, hợp đồng lao động giữa Vi Thị Như Quỳnh và đội bóng chuyền nữ Quảng Ninh sẽ kết thúc khi tháng 12-2025 khép lại. Có hơn 2 đội bóng trong nước đang tìm hướng tiếp cận Vi Thị Như Quỳnh để đặt vấn đề chuyển nhượng.

Tuy nhiên, cầu thủ này chưa đưa ra bất cứ quyết định nào. Đồng thời, Vi Thị Như Quỳnh đảm bảo sự chuyên nghiệp, thực hiện hết hợp đồng với đội Quảng Ninh theo đúng thời gian sau đó mới quyết định tương lai của mình. Đội bóng chuyền nữ Quảng Ninh vừa giành ngôi á quân giải hạng A toàn quốc 2025 nên chưa thể thăng hạng tham dự giải vô địch quốc gia 2026. Vi Thị Như Quỳnh là cầu thủ duy nhất của đội nữ Quảng Ninh được tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam năm 2025.

Hiện tại, Vi Thị Như Quỳnh và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang tập huấn ở Quảng Ninh để chuẩn bị SEA Games 33-2025. Nếu cầu thủ này được suất chính thức sang Thái Lan thi đấu, cô sẽ về nước sau khi SEA Games 33-2025 khép lại và lúc đó quyết định về bến đỗ mới được chủ công đưa ra.

Tuy nhiên, sau SEA Games 33-2025, Vi Thị Như Quỳnh sẽ sang Indonesia khoác áo đội Yogya Falcons. Nếu cô thi đấu đủ thời gian tại giải bóng chuyền nữ Indonesia, nhiều khả năng Vi Thị Như Quỳnh sẽ vắng mặt tại giai đoạn thứ nhất giải vô địch quốc gia 2026. Các HLV chuyên môn luôn đánh giá Vi Thị Như Quỳnh là cầu thủ có ý thức chuyên nghiệp về chuyên môn. Vì thế, mọi quyết do chủ công này đưa ra sau khi các hợp đồng sẽ khép lại.

Năm nay, Vi Thị Như Quỳnh đã khoác áo thi đấu cùng đội Ngân hàng Công Thương tại giải vô địch quốc gia 2025 sau khi được sự đồng ý của đội Quảng Ninh. Ngoài ra, tuyển thủ này từng khoác áo đội VTV Bình Điền Long An tham dự AVC Champions League 2025 và giành ngôi á quân.

MINH CHIẾN