Xác nhận hệ thống vòng loại bóng chuyền cho Thế vận hội LA28

Ban chấp hành Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và Ban quản trị Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) vừa chính thức phê duyệt hệ thống vòng loại bóng chuyền và bóng chuyền bãi biển cho Thế vận hội Los Angeles 2028.

Bóng chuyền và bóng chuyền bãi biển sẽ một lần nữa chiếm vị trí nổi bật trên đấu trường Olympic, sự kiện kéo dào từ ngày 14 đến 30-7-2028. Trong đó bóng chuyền sẽ được thi đấu tại Trung tâm Honda, một địa điểm thể thao và giải trí hàng đầu hứa hẹn mang đến một bầu không khí Olympic khó quên. Trong khi bóng chuyền bãi biển sẽ diễn ra tại bãi biển Alamitos ở Long Beach, mang đến một khung cảnh ven biển ngoạn mục cho một trong những sự kiện phổ biến nhất của Thế vận hội.

Tổng cộng 24 đội - 12 đội nam và 12 đội nữ - sẽ đủ điều kiện tham gia nội dung bóng chuyền Olympic LA28. Là nước chủ nhà, bóng chuyền Mỹ được đảm bảo một suất tham dự cho mỗi giới tính. Hệ thống vòng loại bao gồm 3 con đường chính:

Giải vô địch châu lục (5 suất mỗi giới tính)

Hành trình đến LA28 bắt đầu với Giải vô địch bóng chuyền châu lục 2026, được tổ chức trên khắp 5 Liên đoàn châu lục vào năm 2026. Mỗi giải vô địch sẽ trao một suất mỗi giới tính cho đội xếp hạng cao nhất - bao gồm 5 suất nam và 5 suất nữ tham dự Olympic.

Giải vô địch bóng chuyền thế giới (3 suất mỗi giới tính)

Cơ hội giành thêm suất tham dự sẽ đến tại Giải vô địch bóng chuyền thế giới FIVB 2027, với giải đấu nữ được đồng tổ chức bởi Mỹ và Canada, trong khi giải đấu nam sẽ được tổ chức tại Ba Lan. Ba đội đứng đầu mỗi giới tính, và chưa đủ điều kiện tham dự, trong bảng xếp hạng chung cuộc sẽ giành được suất tham dự LA28.

Bảng xếp hạng bóng chuyền thế giới FIVB (3 suất tham dự cho mỗi giới tính)

Các suất tham dự còn lại sẽ được phân bổ thông qua bảng xếp hạng bóng chuyền thế giới FIVB gần nhất thời điểm giải đấu diễn ra. Ba đội tuyển hàng đầu mỗi giới tính, chưa đủ điều kiện tham dự, sẽ giành được suất thông qua con đường này.

Bóng chuyền bãi biển sẽ diễn ra tại bãi biển Alamitos ở Long Beach.

Tổng cộng 48 đội - 24 đội nam và 24 đội nữ - sẽ đủ điều kiện tham dự nội dung bóng chuyền bãi biển Olympic LA28. Mỗi Ủy ban Olympic quốc gia có thể cử tối đa 2 đội mỗi giới tính. Là nước chủ nhà, Mỹ được đảm bảo một suất tham dự mỗi giới tính và vẫn có thể theo đuổi suất thứ 2 thông qua các con đường vòng loại tiêu chuẩn. Hệ thống vòng loại bao gồm 4 lộ trình chính:

Vòng loại châu lục (5 suất mỗi giới tính)

Lộ trình đầu tiên sẽ đến từ Giải vô địch bóng chuyền bãi biển châu lục 2026 hoặc Vòng chung kết Giải đấu châu lục, được tổ chức vào năm 2026. Trên khắp 5 Liên đoàn châu lục, đội chiến thắng của mỗi giới tính ở mỗi khu vực sẽ giành được một suất cho Ủy ban Olympic quốc gia (NOC) của họ - 5 suất ở nội dung nam và 5 suất ở nội dung nữ.

Giải vô địch thế giới (1 suất mỗi giới tính)

Giải vô địch bóng chuyền bãi biển thế giới FIVB 2027, được tổ chức tại Hà Lan vào năm 2027, sẽ trao một suất mỗi giới tính cho các đội vô địch, tuân thủ tối đa 2 suất mỗi NOC.

Bảng xếp hạng Olympic (14 suất mỗi giới tính)

Phần lớn các suất sẽ được phân bổ thông qua Bảng xếp hạng Olympic, sẽ kết thúc vào năm 2028, ngày cụ thể sẽ được xác nhận vào năm tới. 14 đội tuyển hàng đầu mỗi giới tính trên bảng xếp hạng sẽ giành được một suất tham dự Olympic.

Vòng loại Olympic (3 suất mỗi giới tính)

Con đường cuối cùng sẽ là Vòng loại Olympic (OQS). OQS sẽ cung cấp 3 suất tham dự mỗi giới tính, với nhiều chi tiết hơn sẽ được công bố vào năm 2026.

