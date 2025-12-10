Đội tuyển bóng chuyền nữ khởi đầu SEA Games 33 bằng chiến thắng cách biệt

Các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không mất nhiều khó khăn để giành thắng lợi đầu tiên trước đối thủ Myanmar tại trận ra quân ở SEA Games 33-2025.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thắng 3-0 trước Myanmar. Ảnh: VFV

Không mất nhiều sức tại trận khởi đầu ở SEA Games 33-2025 vào chiều ngày 10-12, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng dễ dàng 3-0 trước đội Myanmar. Tỷ số các ván đấu lần lượt là 25/6, 25/10 và 25/6.

Đây được xem là 1 trong những chiến thắng cách biệt nhất mà đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có trong những lần tham dự SEA Games gần đây.

Ở trận đấu này, trước đối thủ được đánh giá yếu hơn, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt đã để cặp chủ công Bùi Thị Ánh Thảo, Nguyễn Thị Uyên là những người thi đấu chính. Đồng hành với họ trên sân còn có phụ công Trần Thị Bích Thủy, Lưu Thị Huệ. Trong trận này, chuyền 2 Đoàn Thị Lâm Oanh vẫn giữ được phong độ ổn định để phối hợp cùng đồng đội, tạo ra các đường bóng vừa tầm cho các tay đập Việt Nam tấn công ghi điểm. Tuy nhiên, chiến thắng trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn vẫn chưa nói lên được nhiều điều.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn rất thận trọng dù đã có chiến thắng đầu tay. Ảnh: VFV

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu trận thứ 2 tại vòng bảng của mình cùng đội Malaysia vào ngày 11-12.

Mục tiêu mà HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt đặt ra cho các học trò là phải giành được các chiến thắng ở vòng bảng nhằm đảm bảo vị trí dẫn đầu để có quyền tự quyết tại lượt bán kết.

Cầu thủ nữ Việt Nam giữ được tinh thần thoải mái. Ảnh: VFV

Chỉ tiêu thành tích của đội bóng chuyền nữ Việt Nam tại SEA Games 33-2025 là vào chung kết, bảo vệ HCB.

MINH CHIẾN