Các “chân dài” bóng chuyền Việt Nam tập buổi đầu tiên tại SEA Games 33

SGGPO

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được tập nhẹ ở buổi sáng ngày 9-12 nhằm giữ tinh thần tốt nhất trước khi ra sân thi đấu chính thức.

Chủ công Vi Thị Như Quỳnh thực hiện bài tập thể lực trong ngày tập nhẹ 9-12. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Chủ công Vi Thị Như Quỳnh thực hiện bài tập thể lực trong ngày tập nhẹ 9-12. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt và Ban huấn luyện cùng chuyên gia thể lực Karl Lim đã thực hiện các bài tập nhẹ cho cầu thủ nữ trong buổi sáng 9-12. Tinh thần toàn đội giữ sự thoải mái và không để xảy ra chấn thương do thời điểm thi đấu đã cận kề.

Trong tối ngày 8-12, Ban tổ chức môn bóng chuyền nữ (trong nhà) SEA Games 33-2025 kiểm tra hồ sơ đăng ký từng cầu thủ của các đội. Vào chiều hôm nay 9-12, đại diện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã họp kỹ thuật trước thi đấu. Các đội sẽ được nắm bắt về lực lượng đăng ký của từng quốc gia và lịch thi đấu được ban hành cụ thể.

Danh sách 14 tuyển thủ nữ Việt Nam tại SEA Games 33-2025: Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Khánh Đang, Đặng Thị Kim Thanh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Hoàng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Uyên, Vi Thị Như Quỳnh, Lê Như Anh, Lê Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, Lê Thị Yến, Lưu Thị Huệ, Bùi Thị Ánh Thảo.

Những hình ảnh tập luyện đầu tiên của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại SEA Games 33-2025:

IMG_1028.jpg
IMG_1027.jpg
IMG_1026.jpg
IMG_1025.jpg
IMG_1024.jpg
IMG_1021.jpg
IMG_1023.jpg
MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

