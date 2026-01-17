VĐV bắt đầu được phân loại thương tật thi đấu ASEAN Para Games 13

Lãnh đạo Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam gặp mặt các VĐV đang chuẩn bị trước tranh tài. Ảnh: THÁI DƯƠNG

Hôm nay 17-1, Ban tổ chức bắt đầu tiến hành kiểm tra phân loại thương tật đối với VĐV tham dự ASEAN Para Games 13. Các môn sẽ thực hiện công tác này tới ngày 19-1, sau đó VĐV bước vào thi đấu chính thức tại Đại hội.

Đoàn thể thao người khuyết tật sau khi có mặt tại Thái Lan đã tiến hành bố trí nơi ở tại từng khu vực khách sạn cho VĐV từng đội tuyển. Tại buổi họp đoàn đầu tiên vào ngày 16-1 ở Thái Lan, Trưởng đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam – bà Lê Thị Hoàng Yến nắm bắt các công tác chuẩn bị của Ban tổ chức từ báo cáo của cán bộ đã có mặt tiền trạm trước đó.

VĐV cờ vua người khuyết tật của Việt Nam chuẩn bị chuyên môn trước khi thi đấu chính thức. Ảnh: THÁI DƯƠNG

Dù có sự thay đổi nơi ở do chủ nhà Thái Lan phải điều chỉnh, tuy nhiên, thành viên Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam vẫn tự tin chuẩn bị để sẵn sàng thi đấu chính thức. Các VĐV đã làm quen với khí hậu ở Thái Lan cũng như có đủ thời gian tập luyện trước khi thi đấu.

Vào chiều tối hôm nay 17-1, Lễ thượng cờ dành cho Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ được tổ chức. Cũng theo thông báo, Đoàn sẽ chọn 50 thành viên (13 VĐV xe lăn, 37 thành viên cán bộ, HLV, VĐV các môn khác) tham dự Lễ khai mạc ASEAN Para Games 13 sắp tới. Dự kiến, lực sĩ cử tạ người khuyết tật Lê Văn Công sẽ được chọn cầm cờ tại Lễ khai mạc.

Tuyển thủ sẽ được kiểm tra phân loại thương tật từ ngày 17-1. Ảnh: THÁI DƯƠNG

Thông tin từ Thái Lan cho biết,thành viên đội tuyển thể thao người khuyết tật điền kinh, bơi, cầu lông, quần vợt xe lăn (88 người) được Ban tổ chức bố trí lưu trú tại ký túc xá trường Đại học Suranaree. Thành viên đội cờ, judo, bắn cung, đấu kiếm (43 người) được lưu trú tại khách sạn Imperial. Đội bóng bàn lưu trú tại khách sạn Louis, đội cử tạ lưu trú tại khách sạn Center Point, đội boccia ở tại khách sạn Kantary. Cán bộ Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam lưu trú tại khách sạn Sima Than ở Nakhon Ratchasima (Thái Lan).

MINH CHIẾN