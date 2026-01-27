VĐV giành HCV ASEAN Para Games 13 được hưởng mức thưởng 25 triệu đồng

Các VĐV giành thành tích HCV tại ASEAN Para Games 13 vẫn sẽ hưởng mức thưởng đang được quy định là 25 triệu đồng/huy chương.

VĐV thể thao người khuyết tật Việt Nam đã có nhiều kết quả huy chương khích lệ tại ASEAN Para Games 13. Ảnh: THÁI DƯƠNG

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã kết thúc tranh tài Đại hội thể thao khuyết tật Đông Nam Á 13 (ASEAN Para Games 13) và về nước hôm nay 27-1.

Kết thúc Đại hội, VĐV của thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành 144 huy chương (38 HCV, 38 HCB và 58 HCĐ).

Dù các thành tích huy chương của VĐV thể thao người khuyết tật đã đạt được trong tháng 1-2026, nhưng hiện tại, việc khen thưởng vẫn thực hiện theo quy định Nghị định số 152/2018/NĐ-CP (ngày 7-11-2018) Quy định một số chế độ đối với HLV, VĐV thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu.

Theo đó, mức thưởng dành VĐV là 25 triệu đồng, 15 triệu đồng và 10 triệu đồng tương ứng với mỗi tấm HCV, HCB và HCĐ. Mỗi kỷ lục sẽ được thưởng thêm 10 triệu đồng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Lễ bế mạc ASEAN Para Games 13. Ảnh: THÁI DƯƠNG

Ở ASEAN Para Games 13, đội tuyển cờ vua (15 HCV, 4 HCB, 11 HCĐ), bơi (14 HCV, 17 HCB, 27 HCĐ) và điền kinh (7 HCV, 18 HCB, 11 HCĐ) giành được nhiều thành tích huy chương nhất. Đây sẽ là những đội tuyển sẽ có thưởng cao nhất của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam lần này. Ngoài ra, các đội bắn cung, cầu lông, đấu kiếm, judo, cử tạ, bóng bàn cũng có VĐV giành được huy chương.

Ngày 30-12 năm ngoái, Chính phủ đã ban hành Nghị định 349/2025/NĐ-CP Quy định chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia tập huấn, thi đấu. Theo đó mức thưởng mới dành cho thành tích ASEAN Para Games lần lượt là 30 triệu đồng, 18 triệu đồng và 12 triệu đồng tương ứng mỗi tấm HCV, HCB và HCĐ. Mỗi kỷ lục sẽ được thưởng thêm 12 triệu đồng. Tuy nhiên, Nghị định chỉ bắt đầu thực thi từ ngày 15-2-2026.

Lúc này, các VĐV từng tham dự SEA Games 33-2025 và đạt thành tích huy chương đã được nhận thưởng theo quy định của nhà nước vào tài khoản cá nhân. Mức thưởng cụ thể cho thành tích thi đấu của VĐV tại SEA Games 33-2025 là 45 triệu đồng/HCV, 25 triệu đồng/HCB và 20 triệu đồng/HCĐ; VĐV còn nhận thưởng 20 triệu đồng với mỗi kỷ lục lập tại Đại hội.

MINH CHIẾN