Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đặt mục tiêu giành tối thiểu 30 HCV tại ASEAN Para Games 13

Các HLV, VĐV thể thao người khuyết tật Việt Nam tự tin chuẩn bị chuyên môn hướng tới mục tiêu phấn đấu giành từ 30 tới 35 HCV tại ASEAN Para Games 13.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam có sự chuẩn bị để sẵn sàng bước vào thi đấu tại Thái Lan. Ảnh: THÁI DƯƠNG

Thông tin từ Thái Lan của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam cho biết, các VĐV đã và đang làm quen địa điểm thi đấu, thích nghi với khí hậu tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan).

Ở ngày 17-1, Lễ thượng cờ dành cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội đã được thực hiện với nghi thức trang trọng nhất. Năm nay, ASEAN Para Games 13 tổ chức với khẩu hiệu “Create Pride Together” (tạm dịch: Cùng nhau tạo nên niềm tin). Ban tổ chức muốn sự kiện thể thao này sẽ là nơi các VĐV thể thao người khuyết tật trong khu vực cùng nhau tạo nên những niềm tự hào cho riêng mình.

Trưởng đoàn Lê Thị Hoàng Yến tham dự Lễ thượng cờ trong ngày 17-1. Ảnh: THÁI DƯƠNG

Trưởng đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam – bà Lê Thị Hoàng Yến đã cho biết, mục tiêu của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Thái Lan là phấn đấu giành từ 30 tới 35 HCV và đứng trong 5 quốc gia có thành tích tốt nhất. Một số lý do khách quan như việc nhiều nội dung thế mạnh ở môn bơi, điền kinh mà VĐV thể thao người khuyết tật Việt Nam có ưu thế không được đưa vào thi đấu tại ASEAN Para Games 13, do vậy các đội tuyển đều thận trọng về sự chuẩn bị cho thi đấu. Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ đặt trọng tâm kỳ vọng vào kết quả tốt với những gương mặt đã khẳng định được chuyên môn trong môn cử tạ, điền kinh, bơi, cờ vua tại ASEAN Para Games 13. Ngoài ra, chúng ta kỳ vọng môn bóng bàn, cầu lông cũng có thể đạt được kết quả huy chương.

Trước đó, Ban tổ chức Đại hội đã có thông báo việc Đoàn thể thao người khuyết tật Campuchia sẽ không góp mặt tranh tài ASEAN Para Games 13.

VĐV thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Lễ thượng cờ. Ảnh: THÁI DƯƠNG

Các ngày 18-1 và 19-1 sẽ là thời điểm cuối cùng kiểm tra phân hạng thương tật đối với VĐV ở các môn thể thao trước khi tất các tham dự Lễ khai mạc vào tối ngày 20-1, sau đó bước vào thi đấu chính thức từ ngày 21-1.

MINH CHIẾN