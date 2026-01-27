Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam về nước sau hành trình thi đấu ASEAN Para Games 13

Tối khuya ngày 27-1, các thành viên Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã về nước sau khi hoàn thành tranh tài tại kỳ Đại hội vừa qua trên đất Thái Lan.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam được lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam chào mừng trở về từ Thái Lan. Ảnh: THÁI DƯƠNG

Thành viên Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã rời Nakhon Ratchasima (Thái Lan) ngày 27-1 về nước sau khi hoàn thành chương trình thi đấu và dự Lễ bế mạc ASEAN Para Games 13 trong tối ngày 26-1.

Hành trình về nước được chia 2 nhóm với các điểm trở về tại Hà Nội và TPHCM. Thành phần chính của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam (trong đó có Trưởng đoàn Lê Thị Hoàng Yến) đã về sân bay Nội Bài (Hà Nội) trong buổi tối khuya ngày 27-1. Đại diện lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam có mặt tại sân bay gặp gỡ, chào mừng, đón thành viên đoàn trở về. Tại đây, Trưởng đoàn Lê Thị Hoàng Yến gởi lời cảm ơn sự động viên của lãnh đạo Cục TDTT Việt Nam và các đơn vị chuyên môn cùng người hâm mộ, cổ vũ cho thành viên Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tranh tài ASEAN Para Games 13.

Chúng ta đã giành 144 huy chương (38 HCV, 48 HCB, 58 HCĐ) tại ASEAN Para Games 13 vừa qua. Các môn thể thao mang về huy chương cho Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam là cờ vua, bắn cung, điền kinh, cầu lông, đấu kiếm, judo, cử tạ, bơi và bóng bàn.

HLV, VĐV thể thao người khuyết tật Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu thành tích đề ra. Trước khi tham dự Đại hội tại Thái Lan, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam phấn đấu giành từ 30 tới 35 HCV. Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã tham dự 11 môn của chương trình thi đấu. Đại hội lần này tổ chức 19 môn thể thao với 536 bộ huy chương.

Hình ảnh thành viên Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã về nước vào tối khuya ngày 27-1:

MINH CHIẾN (Ảnh: THÁI DƯƠNG)