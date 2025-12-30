Các tuyển thủ bắn súng Việt Nam được khen thưởng sau SEA Games 33

Các xạ thủ của đội tuyển bắn súng Việt Nam nhận nhiều khoản thưởng giá trị từ Liên đoàn bắn súng Việt Nam đối với kết quả thi đấu SEA Games 33-2025.

Xạ thủ của đội tuyển bắn súng Việt Nam được khen thưởng từ Liên đoàn bắn súng Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 30-12, Liên đoàn bắn súng Việt Nam đã tổ chức gặp mặt động viên khen thưởng dành cho tập thể đội tuyển bắn súng Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ SEA Games 33-2025.

Tại buổi gặp mặt, Liên đoàn bắn súng Việt Nam đã có mức tổng thưởng 170 triệu đồng dành cho các HLV, VĐV đã đạt thành tích huy chương SEA Games 33-2025.

Kết thúc kỳ Đại hội vừa qua ở Thái Lan, đội tuyển bắn súng Việt Nam giành 14 huy chương (8 HCV, 5 HCB, 1 HCĐ) để đứng nhất tại SEA Games 33-2025.

Các tấm HCV của đội tuyển bắn súng Việt Nam có được ở kết quả thi đấu của Hà Minh Thành (25m súng ngắn bắn nhanh cá nhân nam), Hà Minh Thành/Trần Công Hiếu/Phạm Quang Huy (25m súng ngắn bắn nhanh đồng đội nam), Nguyễn Văn Quân/Phùng Việt Dũng/Nguyễn Thành Nam (50m súng trường ba tư thế đồng đội nam), Trịnh Thu Vinh (10m súng ngắn hơi cá nhân nữ), Trịnh Thu Vinh/Nguyễn Thùy Trang/Triệu Thị Hoa Hồng (10m súng ngắn hơi đồng đội nữ), Trịnh Thu Vinh (25m súng ngắn thể thao nữ), Trịnh Thu Vinh/Nguyễn Thùy Dung/Nguyễn Thùy Trang (25m súng ngắn hơi đồng đội nữ), Lê Thị Mộng Tuyền/Nguyễn Tâm Quang (10m súng trường hơi đồng đội nam nữ).

Ở các kết quả thi đấu lần này, xạ thủ Trịnh Thu Vinh là gương mặt được chú ý khi giành 4 HCV và phá 3 kỷ lục SEA Games. Xạ thủ Hà Minh THành giành 2 HCV, phá 1 kỷ lục SEA Games.

Theo đó, Liên đoàn Bắn súng Việt Nam đã trao thưởng mỗi VĐV giành HCV cá nhân SEA Games 33-2025 được nhận 10 triệu đồng, HCV đồng đội có thưởng 15 triệu đồng và tập thể HLV, cán bộ đội tuyển bắn súng Việt Nam tại SEA Games 33-2025 được thưởng 50 triệu đồng. Chuyên gia Mông Cổ Altantsetseg được khen thưởng 10 triệu đồng. Ngoài ra, đơn vị đồng hành của đội tuyển bắn súng Việt Nam đã trao thưởng 200 triệu đồng theo cam kết.

Sau SEA Games 33-2025, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã rút kinh nghiệm cho Ban huấn luyện cùng xạ thủ từ những kết quả đã đạt được cũng như thành tích chưa có. Đội tuyển bắn súng Việt Nam đã trở lại tập luyện chuyên môn. Ngay đầu tháng 2 năm 2026, xạ thủ sẽ tham dự giải vô địch châu Á 2026 dành cho súng ngắn và súng trường.

MINH CHIẾN