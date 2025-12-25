Trịnh Thu Vinh và đồng đội sẽ tham dự giải vô địch châu Á vào đầu năm 2026

Các xạ thủ trọng điểm của đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu chuyên môn tại giải vô địch châu Á ngay đầu năm 2026 ở Ấn Độ.

Xạ thủ đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ thi đấu tại Ấn Độ đầu năm 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam cho biết, giải vô địch châu súng trường, súng ngắn châu Á 2026 tổ chức từ ngày 2 tới 14-2-2026 là nhiệm vụ quốc tế quan trọng mà các xạ thủ trọng điểm sẽ tiếp tục tham gia tranh tài. Trong số này, những người vừa tham dự và đạt kết quả huy chương ở SEA Games 33-2025 như Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Hà Minh Thành, Phạm Quang Huy, Lê Thị Mộng Tuyền… sẽ thi đấu giải trên.

Giải vô địch súng trường, súng ngắn châu Á 2026 được diễn ra tại Ấn Độ. Đầu năm 2025, chúng ta từng góp mặt giải đấu này và Trịnh Thu Vinh cùng Phạm Quang Huy giành HCV bài bắn 10m súng ngắn hơi đồng đội hỗn hợp nam nữ.

Tại SEA Games 33-2025, Trịnh Thu Vinh được đánh giá là 1 trong những xạ thủ đạt phong độ tốt nhất với kết quả 4 HCV, phá 3 kỷ lục SEA Games. Bên cạnh cô, gương mặt trẻ Nguyễn Thùy Trang cũng tạo được ấn tượng với giới chuyên môn. Tuy nhiên, cấp độ thi đấu châu Á sẽ khác biệt so với SEA Games. Ngoài ra, đội tuyển bắn súng Việt Nam hướng đến nhiệm vụ ASIAD 20 năm 2026 tại Nhật Bản do vậy các giải đấu ở châu Á là cuộc kiểm tra kỹ lưỡng trước kỳ Đại hội trên.

Trịnh Thu Vinh tiếp tục tập trung vào 2 nội dung sở trường gồm 10m súng ngắn hơi nữ và 25m súng ngắn thể thao nữ.

Giải vô địch châu Á 2026 ở Ấn Độ chưa phải chương trình tính điểm và thành tích vòng loại Olympic 2028. Các giải tính suất Olympic 2028 sẽ bắt đầu từ tháng 11-2027. Trong đó, riêng giải vô địch châu Á 2028 (tháng 1-2028) của các nội dung sẽ trao 20 suất chính thức tham dự Thế vận hội còn giải vô địch súng trường và súng ngắn châu Á 2028 (tháng 4-2028) sẽ trao 14 suất. Giải vô địch súng trường, súng ngắn châu Á 2027 sẽ có 8 suất chính thức được trao tham dự Olympic 2028.

MINH CHIẾN