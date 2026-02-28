Các môn khác

Tay vợt trẻ Đỗ Lê Vân Linh dừng bước tại giải bóng bàn quốc tế WTT Singapore Smash 2026

Đỗ Lê Vân Linh là đại diện duy nhất của bóng bàn Việt Nam tới Singapore thi đấu để nâng cao trình độ chuyên môn.

Đỗ Lê Vân Linh (giữa) là một trong những VĐV bóng bàn trẻ triển vọng của Việt Nam. Ảnh: VTF
Giải bóng bàn quốc tế WTT Singapore Smash 2026 dành cho các tay vợt trẻ nhóm tuổi U19, U15 đã kết thúc vòng bảng để bước vào tranh tài loại trực tiếp theo các nhánh đấu dành cho đơn nam, đơn nữ từ ngày 28-2.

Bóng bàn Việt Nam có tay vợt Đỗ Lê Vân Linh là đại diện duy nhất tham dự. Trong vòng bảng nhóm tuổi U15 nữ đã thi đấu, Đỗ Lê Vân Linh lần lượt thua 2-4 trước Choo Ke Ying (Malaysia), thua 0-4 trước Lee Kaeann và thua 1-4 trước Liu Ziling (Trung Quốc). Do vậy, tay vợt của Việt Nam đã dừng bước tại giải.

Dù không lọt vào vòng loại trực tiếp nhưng Đỗ Lê Vân Linh đã được cơ hội thi đấu thử sức và tăng cường chuyên môn cho bản thân nhờ cuộc tranh tài tại Singapore. Tay vợt này cũng là gương mặt đầu tiên của Việt Nam ra nước ngoài tham dự giải thuộc hệ thống WTT của bóng bàn thế giới trong đầu năm 2026.

Tới đây, đội tuyển bóng bàn Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch trẻ Đông Nam Á 2026 dự kiến tổ chức tại Singapore vào tháng 4. Nhiều gương mặt triển vọng của bóng bàn trẻ Việt Nam sẽ được tham dự giải đấu này để tăng cường thi đấu, phát huy khả năng chuyên môn. Hiện tại, Ban huấn luyện đội tuyển bóng bàn trẻ Việt Nam đang xây dựng danh sách đăng ký trước khi có lựa chọn chính thức đội hình thi đấu giải này.

