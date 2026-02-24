Khởi động hành trình đến Asiad 20

Sau kỳ nghỉ tết, các đội tuyển của thể thao Việt Nam đã trở lại tập luyện ở các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia với tinh thần khẩn trương, hướng đến mục tiêu lớn nhất trong năm: Đại hội Thể thao châu Á - Asiad 20 vào tháng 9 tại Nhật Bản.

Ở môn thể dục dụng cụ (TDDC), nhiệm vụ trở nên đầy thử thách khi kỳ đại hội năm nay yêu cầu vận động viên (VĐV) phải vượt qua vòng loại, mới có suất tham dự. Những gương mặt trọng điểm của đội tuyển TDDC Việt Nam đang tập trung tại Trung tâm Đào tạo VĐV cấp cao quốc gia, chuẩn bị cho giải vô địch châu Á, cũng là vòng loại Asiad 20, dự kiến diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 6.

Nguyễn Văn Khánh Phong tiếp tục là niềm hy vọng lớn của đội tuyển TDDC Việt Nam. Ở tuổi 24, Khánh Phong tự tin hướng đến mục tiêu giành vé dự Asiad 20 và tái lập thành tích từng đoạt tại Asiad 19-2023. Chấn thương vai đang hồi phục, giúp Khánh Phong kiên trì tập luyện nội dung vòng treo đơn nam, đồng thời mở rộng nội dung thi đấu sang toàn năng ở giải đấu vòng loại.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam trở lại tập luyện chuyên môn sau nghỉ tết ẢNH: Minh Chiến

Theo huấn luyện viên Trương Minh Sang, để cạnh tranh ở Asiad 20, ban huấn luyện và VĐV phải nỗ lực tối đa nhằm ổn định kỹ thuật, hoàn thiện tư thế, giảm tối đa điểm trừ trong từng bài trình diễn.

Song song với TDDC, đội tuyển điền kinh Việt Nam cũng bước vào giai đoạn tập huấn ngay từ đầu năm. 49 tuyển thủ thuộc các nội dung trọng điểm đang rèn luyện tại Đà Nẵng và Hà Nội. Những gương mặt trẻ nổi bật tại SEA Games 33 năm 2025 như: Tạ Ngọc Tưởng, Hồ Trọng Mạnh Hùng, Lê Thị Tuyết Mai, Lê Thị Cẩm Tú, Bùi Thị Kim Anh… tiếp tục được trao cơ hội phát huy.

Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, các tuyển thủ đều có cơ hội dự Asiad 20 nếu đạt phong độ tốt, do đó công tác rà soát lực lượng sẽ được tiến hành kỹ lưỡng. Trong số này, VĐV kỳ cựu Nguyễn Thị Oanh tiếp tục là gương mặt chủ lực của điền kinh Việt Nam. Giải vô địch điền kinh trong nhà châu Á 2026 hồi tháng 2 là buổi kiểm tra chuyên môn đầu tiên trong năm 2026 giúp Oanh biết thêm đối thủ trong hành trình chuẩn bị Asiad 20.

Nữ VĐV chia sẻ: “Tôi tiếp tục bước vào thời gian chuẩn bị thể lực và có những điều chỉnh phù hợp để hướng đến những mục tiêu lớn trong năm. Đấu trường Asiad 20 là đích nhắm có giá trị, do đó tôi không được phép mất sự tập trung”.

Đội tuyển cầu lông Việt Nam cũng tập luyện trở lại từ mùng 4 tết (ngày 20-2) tại Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh. Huấn luyện viên Ngô Trung Dũng đánh giá các tay vợt vẫn duy trì thể lực tốt sau kỳ nghỉ. Trong đó, Nguyễn Thùy Linh sẵn sàng cho hành trình thi đấu tại châu Âu từ tháng 3, từ đó tích lũy chuyên môn chuẩn bị cho Asiad 20.

Song song đó, công tác đào tạo trẻ được Liên đoàn Cầu lông Việt Nam đặt lên hàng đầu trong năm 2026 với kỳ vọng những gương mặt như: Nguyễn Thị Thu Huyền và Nguyễn Tất Duy Lợi có thể cạnh tranh suất dự Olympic trẻ 2026 vào cuối năm nay.

NGUYỄN ANH