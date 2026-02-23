Billiards Việt Nam đổi tên giải vô địch quốc gia trong năm 2026

Giải vô địch billiards & snooker quốc gia năm 2026 sẽ được đổi tên gọi mới. Ảnh: TUẤN ANH

Thông báo mới nhất từ Liên đoàn billiards & snooker Việt Nam, năm nay Ban tổ chức sẽ không giữ tên gọi giải vô địch billiards & snooker quốc gia (vòng 1) như thông lệ. Giải đấu sẽ được đổi tên thành giải vô địch các câu lạc bộ quốc gia 2026 (nội dung pool – snooker).

Việc thay đổi tên gọi nhằm đảm bảo phong cấp cho VĐV thi đấu đạt thành tích theo quy định về phong cấp VĐV được Bộ VH-TT-DL ban hành.

Cũng thêm một điều có thể hiểu, năm nay sẽ tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Vì vậy, chương trình thi đấu của các môn thuộc Đại hội được xem như giải vô địch quốc gia của môn đó.

Sau khi tên giải đấu được thay đổi thành giải vô địch các câu lạc bộ quốc gia 2026 (nội dung pool – snooker), Ban tổ chức cũng công bố thời điểm tranh tài là từ ngày 13-3 tới 22-3 tại Bắc Ninh.

Năm nay, Liên đoàn billiards & snooker Việt Nam sẽ thực hiện tổ chức thi đấu đối với nhóm các nội dung pool, snooker, billiards Anh và nhóm các nội dung carom được tách riêng thành 2 giải đấu tại 2 địa điểm theo thời gian khác nhau để cơ thủ cả nước có cơ hội được thi đấu. Nội dung pool 9 bi nữ của năm 2026 sẽ được tổ chức 2 vòng. Vòng chung kết của giải diễn ra vào tháng 6 sau khi khép lại vòng 1. Năm nay, Liên đoàn billiards & snooker Việt Nam cũng sẽ thực hiện luật thi đấu mới trong nội dung pool 9 bi nữ ở giải quốc gia.

MINH CHIẾN