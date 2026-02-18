Casc nữ tuyển thủ thể thao được quan tâm hơn với chính sách mới

Ngay ngày đầu năm mới 2026, chế độ chính sách đặc thù theo Nghị định 349/2025/NĐ-CP được áp dụng mang lại những điểm quan trọng dành cho VĐV nữ.

VĐV nữ thể thao Việt Nam đã có thêm chính sách hỗ trợ rất quan trọng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Lần đầu tiên, ngành thể thao có thêm những chế độ hỗ trợ dành riêng cho nữ tuyển thủ trong quá trình tập huấn, tập luyện thi đấu. Điều này đã được ghi cụ thể ở Nghị định 349/2025/NĐ-CP Quy định chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia tập trung tập huấn, thi đấu. Các nội dung bắt đầu hiệu lực từ ngày 15-2.

Tại Nghị định 349, một trong số điểm mới dành cho các nữ tuyển thủ là: “VĐV nữ, HLV nữ là thành viên đội tuyển quốc gia, đội tuyển trẻ quốc gia; đội tuyển ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; đội tuyển trẻ ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu theo quyết định của cấp có thẩm quyền được hưởng chế độ chăm sóc bảo đảm sức khỏe và sinh lý của phụ nữ 1.100.000 đồng/người/tháng”.

Đi cùng với đó, HLV, VĐV nữ được hưởng các chế độ tốt nhất khi ốm đau, thai sản. Điều này ghi cụ thể khi HLV, VĐV gặp ốm đau, thai sản: “Hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật; Được cơ quan sử dụng chi trả chi phí khám, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng mức bảo hiểm y tế; Được cơ quan sử dụng chi trả mức chênh lệch (nếu có) khi mức trợ cấp cho ngày nghỉ khám, chữa bệnh do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả thấp hơn tiền lương quy định…”. Như vậy có thể thấy, HLV, VĐV nữ của thể thao Việt Nam đã và đang được sự quan tâm rõ nét hơn bằng các chính sách, sự hỗ trợ cụ thể.

Trao đổi cùng SGGP, Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam – ông Nguyễn Danh Hoàng Việt bày tỏ rằng Nghị định 349 đã thể hiện rõ rệt hơn chính sách đặc thù với VĐV nữ. “Chính sách liên quan đến sức khỏe sinh sản, thai sản, nuôi con nhỏ và bảo đảm quyền lợi trong quá trình tập luyện, thi đấu cũng như sau khi sinh con được dành cho VĐV nữ. Đây là bước tiến quan trọng, giúp VĐV nữ có thể kéo dài sự nghiệp và yên tâm cống hiến lâu dài”, Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt trao đổi.

Tuyển thủ boxing Hà Thị Linh đã giành HCV tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhiều tuyển thủ nữ của thể thao Việt Nam tin tưởng rằng khi chính sách có những điều đặc thù cho nữ giới thì tất cả giữ thêm sự yên tâm cống hiến chuyên môn. Nữ võ sĩ boxing Hà Thị Linh chia sẻ ở góc nhìn là một người đã có gia đình, có con nhỏ nhưng vẫn đang tập luyện thi đấu rằng bất kể VĐV nào cũng muốn đảm bảo sức khỏe cho mình và có hậu phương vững chắc. “Khi chúng tôi là VĐV nữ được chính sách hỗ trợ đãi ngộ tốt hơn, bản thân mình thêm tin tưởng để hết lòng tập luyện thi đấu”, Hà Thị Linh trải lòng.

Tuyển thủ rowing Phạm Thị Huệ cũng cùng quan điểm. Cô đã có con nhỏ có gia đình riêng nhưng chưa bao giờ hết khát vọng tập luyện thi đấu giành thành tích cho thể thao nước nhà. Nữ tuyển thủ từng tham dự Olympic Paris (Pháp) 2024 khẳng định chế độ chính sách mới được quy định tại Nghị định 349 đang mang lại những điều lạc quan hơn giúp VĐV nữ thấy được sự hỗ trợ tích cực dành cho mình.

“Chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, văn hóa ứng xử cho vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài. Tôn vinh, đãi ngộ xứng đáng các VĐV, HLV xuất sắc, phát huy vai trò nêu gương trong thế hệ trẻ. Tăng cường chăm lo, cải thiện các chế độ, chính sách đối với VĐV, HLV, điển hình là lương, thưởng, danh hiệu vinh dự, bảo hiểm, chăm sóc y tế, chữa trị chấn thương, học tập, việc làm (sau khi nghỉ thi đấu) và các chế độ liên quan khác, bảo đảm phù hợp với chủ trương, chính sách chung, đồng thời tương xứng với đặc thù nghề nghiệp trong từng môn, nhóm môn thể thao; quan tâm xây dựng chính sách đặc thù cho vận động viên nữ”, đây là một trong những điều đối với nội dung dành cho thể thao thành tích cao tại Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

MINH CHIẾN