Đại kiện tướng Nguyễn Thị Mai Hưng giành huy chương đầu tiên cho đội TPHCM tại giải cờ vua vô địch quốc gia 2026

Giải cờ vua vô địch quốc gia 2026 chính thức khai cuộc tại Hải Phòng với sự góp mặt của nhiều kỳ thủ hàng đầu Việt Nam.

Kỳ thủ tranh tài tại giải đấu đang tổ chức ở Đồ Sơn (Hải Phòng). Ảnh: MINH MINH

Nội dung cờ nhanh nam, nữ của giải cờ vua vô địch quốc gia 2026 đã kết thúc ngày 8-3 trong chương trình thi đấu đang tổ chức tại Đồ Sơn (Hải Phòng).

Sau 9 ván đấu ở bảng cờ nhanh nữ, đội tuyển cờ vua TPHCM đã có 1 HCB và 1 HCĐ. Đại kiện tướng Nguyễn Thị Mai Hưng mang về tấm HCB cờ nhanh cá nhân nữ cho đội TPHCM khi đạt tổng 7 điểm sau 9 ván đấu. Đây là huy chương đầu tiên của đội tuyển cờ vua TPHCM tại giải. Tiếp sau đó, kỳ thủ Bạch Ngọc Thùy Dương (TPHCM) có HCĐ cờ nhanh nữ khi cũng có 7 điểm sau 9 ván.

Vô địch cờ nhanh nữ tại giải năm nay là Phạm Lê Thảo Nguyên (Cần Thơ) với 8 điểm. Đại kiện tướng cờ vua nữ số 1 Việt Nam đã giành 7 ván thắng, 2 ván hòa trong các lượt đấu của mình.

Ở bảng cờ nhanh nam, nhà vô địch đã gọi tên đại kiện tướng Lê Tuấn Minh (Hà Nội) khi đạt tổng 7,5 điểm sau 9 ván thi đấu. Hạng nhì là kiện tướng Ngô Đức Trí với 7,5 điểm nhưng thấp hơn chỉ số phụ. Đội tuyển cờ vua TPHCM chỉ có HCĐ nội dung này với thành tích của kỳ thủ Phạm Chương (7 điểm). Trong khi đó, gương mặt trẻ Nguyễn Quốc Hy (TPHCM) chỉ đạt 6,5 điểm nên giữ hạng 4.

Năm nay, giải thu hút 225 kỳ thủ của 20 đơn vị trong cả nước tham gia thi đấu các nội dung dành cho cờ nhanh, cờ chớp, cờ siêu chớp, cờ tiêu chuẩn và cờ Asean. Giải đấu không tính thành tích vào kết quả của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Tuy nhiên, đây là cuộc kiểm tra chuyên môn quan trọng để kỳ thủ được sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi tham dự môn cờ vua Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ diễn ra cuối năm nay ở TPHCM.

Đội tuyển cờ vua TPHCM tham dự với 36 kỳ thủ có trình độ tốt nhất. Trong đó, nhiều tên tuổi được làng cờ Việt Nam chú ý như Hoàng Thị Bảo Trâm, Bạch Ngọc Thùy Dương, Nguyễn Thị Thanh An, Nguyễn Thị Mai Hưng, Đặng Hoàng Sơn, Phạm Trần Gia Phúc, Đặng Anh Minh, Lê Minh Hoàng, Tôn Nữ Quỳnh Dương, Phan Lê Hoàng Quân…

Ngoài các kỳ thủ kể trên, trong giải này, nhiều đại kiện tướng của cờ vua Việt Nam đăng ký thi đấu như Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh, Trần Tuấn Minh, Võ Thị Minh Phụng, Lương Phương Hạnh, Đào Thiên Hải. Kỳ thủ Đào Thiên Hải của đội tuyển TPHCM là một trong những kỳ thủ nhiều tuổi góp mặt ở giải năm nay. Giải cờ vua vô địch quốc gia 2026 tranh cúp Coolmate sẽ tranh tài tổng 8 bộ huy chương cá nhân nam và nữ tại các nội dung.

Các bảng của cờ nhanh đã tranh tài đầu tiên tại giải. Ảnh: MINH MINH

Giải đấu sẽ kéo dài tới ngày 16-3. Sau nội dung cờ nhanh, các kỳ thủ bắt đầu thi đấu cờ chớp và cờ Asean.

MINH CHIẾN