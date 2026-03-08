UFC 326: Charles Oliveira thắng điểm áp đảo Max Holloway, giành đai BMF

Charles Oliveira “từ Favela” đã áp đảo “Blessed” Max Holloway từ đầu cho đến cuối bằng take-down và kiểm soát mặt đất để giành chiến thắng điểm tuyệt đối sau 5 hiệp đấu: 50-45 từ cả 3 thành viên BGK, qua đó, đoạt đai BMF tại sự kiện UFC 326 ở Las Vegas.

Oliveira giành đai BMF

Nhà Đương kim vô địch - Holloway không thể chống lại kỹ năng đấu vật của Oliveira khi võ sĩ người Brazil dễ dàng take-down anh trong cả 5 hiệp đấu của trận đấu bị đánh giá là “quá buồn tẻ” ở hạng cân nhẹ tại Bát giác đài T-Mobile Arena.

Mặc dù Holloway đã phòng thủ xuất sắc trước các đòn khóa siết, nhưng võ sĩ người Mỹ đã không thể tạo ra bất kỳ đòn tấn công đáng kể nào khi để Oliveira kiểm soát hoàn toàn các vụ quần thảo trên mặt đất. Rồi Oliveira “từ Favela” đã sưu tập thêm chiếc đai BMF (chỉ mang tính biểu tượng) vào với đai hạng nhẹ UFC mà anh từng thắng hồi 2021.

“Tôi rất tôn trọng anh, chúng ta khác biệt so với những người khác”, Oliveira nói lời tán dương với Holloway - sau khi được xướng tên là Nhà vô địch mới, “Những kẻ này đến đây và họ nói rất nhiều, còn chúng ta đến đây và làm rất nhiều điều tuyệt vời cho gia đình và môn thể thao này. Có hai BMF là Charles Oliveira và Max Holloway”.

Holloway (34 tuổi) và Oliveira (36 tuổi), đã bước vào trận đấu với tư cách là 2 trong số những võ sĩ nổi tiếng nhất tại Bát giác đài UFC và đều là những người có khả năng được vinh danh vào Đại sảnh Danh vọng trong tương lai sắp tới!

Cựu Vô địch hạng lông Holloway nắm giữ kỷ lục về số cú đánh hiểm hóc nhất trong lịch sử UFC với 3.681 đòn thế - và trở thành võ sĩ đầu tiên bảo vệ thành công đai BMF khi đánh bại “Viên kim cương” Dustin Poirier hồi năm ngoái.

Còn về Oliveira, anh đã bước vào trận đấu với tư cách là võ sĩ có nhiều chiến thắng bằng KO hoặc Submission nhất trong lịch sử UFC - với tổng cộng 21 lần, và cũng sở hữu nhiều chiến thắng bằng Submission nhất với 17 lần cả thảy.

Hai người từng đối đầu nhau năm 2015, Holloway giành lấy chiến thắng bằng TKO, nhưng Oliveira từng nói ở trong quá trình chuẩn bị cho trận tái đấu rằng khi đó anh chỉ đơn thuần là một “võ sĩ jiu-jitsu”, khác với hiện tại là một “võ sĩ MMA”.

Ngay từ hiệp đầu, Oliveira thể hiện sự tiến bộ của mình khi dồn Holloway vào thế phòng thủ, trước khi thực hiện thành công pha take-down sớm. Trong hơn 4 phút, Oliveira liên tục tìm kiếm cơ hội khóa siết trên mặt đất và mặc dù Holloway phòng thủ kiên cường, nhưng đó là một kịch bản lặp đi lặp lại trong suốt trận đấu.

Trên sàn đấu, Holloway tung ra những cú đánh rất ít và khi anh làm được điều đó, Oliveira không hề e ngại sức mạnh của võ sĩ người Hawaii mà liên tục tiến lên trước khi thực hiện nhiều pha take-down tiếp theo. Khi trận đấu tiếp diễn, ngôn ngữ cơ thể của Holloway giữa các hiệp đã trở nên chán nản hơn khi đội huấn luyện của anh cố gắng giữ trận đấu ở thế đứng.

Oliveira càng thể hiện sự áp đảo của mình trong trận đấu, khi đã bước vào những giây cuối cùng, anh ta đón nhận cử chỉ chỉ tay xuống đất đặc trưng của Holloway, khi cả 2 đứng và trao đổi những cú đấm.

Cả 2 võ sĩ đều tung ra được những cú đánh trúng đích nhưng Oliveira là người ăn mừng khi tiếng chuông kết thúc vang lên, võ sĩ người Brazil tự tin vào chiến thắng sau khi kiểm soát trận đấu trên mặt đất hơn 20 phút.

Sau trận đấu, Oliveira hỏi liệu có chỗ cho anh ấy thi đấu trong sự kiện UFC tại Nhà Trắng tiếp theo không. Nhà vô địch hạng nhẹ Ilia Topuria đấu với người giữ đai Interim - Justin Gaethje tại sự kiện ngày 14-6, vì vậy, nếu Oliveira được thêm vào danh sách thi đấu thì đó sẽ là trận bảo vệ đai BMF của anh ấy.

Đ.Hg.