Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia hợp tác phát triển cùng thể thao CAND

Ngày 6-3 tại TPHCM, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia (HLTTQG) đã có buổi làm việc và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác cùng Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Công an nhân dân (HL&TĐ TT CAND).

Đại diện 2 trung tâm hoàn tất việc ký kết biên bản ghi nhớ. Ảnh: THANH TÙNG

Trong không khí cởi mở và trang trọng, Giám đốc Trung tâm HLTTQG Phạm Thanh Tú bày tỏ niềm vui khi đón tiếp đoàn công tác của Trung tâm HL&TĐ TT CAND do Đại tá Nguyễn Xuân Hải (Giám đốc Trung tâm) làm trưởng đoàn. Theo Giám đốc Phạm Thanh Tú, trong bối cảnh thể thao Việt Nam đang hướng tới những mục tiêu cao hơn tại các đấu trường quốc tế, việc tăng cường sự phối hợp giữa các cơ sở đào tạo, huấn luyện thể thao có vai trò đặc biệt quan trọng. Sự liên kết này không chỉ giúp phát huy hiệu quả các nguồn lực mà còn tạo nên một hệ sinh thái phát triển thể thao bền vững và chuyên nghiệp.

Hai đơn vị thống nhất tinh thần hợp tác “tôn trọng – chia sẻ – hợp tác cùng phát triển” và chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ cho giai đoạn 2026 – 2030. Việc ký kết không chỉ thể hiện quyết tâm thúc đẩy hợp tác, mà còn là bước đi chiến lược nhằm nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, tuyển chọn và đào tạo vận động viên (VĐV) cho lực lượng CAND cũng như cho nền thể thao nước nhà.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa hai đơn vị tại Trung tâm HLTTQG. Ảnh: THANH TÙNG

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của mỗi đơn vị, biên bản hợp tác xác định nhiều nội dung quan trọng. Hai bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin về các chương trình phát triển thể thao, đặc biệt là trong lĩnh vực thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp; cập nhật phương pháp huấn luyện hiện đại, các thành tựu khoa học – công nghệ, thiết bị hỗ trợ y sinh học trong đào tạo VĐV. Đồng thời, hai trung tâm sẽ phối hợp tổ chức huấn luyện và đào tạo huấn luyện viên (HLV), VĐV ở những môn thể thao thế mạnh của thể thao CAND cũng như các môn có tiềm năng phát triển.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc hỗ trợ VĐV thể thao CAND tham gia tập trung, tập huấn tại Trung tâm HLTTQG, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dinh dưỡng và sinh hoạt cho HLV, VĐV của hai đơn vị. Hai bên cũng thống nhất đẩy mạnh các chương trình hội thảo chuyên môn, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao kỹ thuật huấn luyện hiện đại nhằm nâng cao chất lượng VĐV.

Giám đốc Phạm Thanh Tú (thứ 4 từ trái sang) trao tặng quà lưu niệm đến đoàn công tác. Ảnh: THANH TÙNG

Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Xuân Hải - Giám đốc Trung tâm HL&TĐ TT CAND nhấn mạnh, việc ký kết biên bản ghi nhớ là bước đi chiến lược, tạo tiền đề vững chắc để thể thao CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của nền thể thao nước nhà.

Thay mặt Trung tâm HLTTQG, Giám đốc Phạm Thanh Tú khẳng định đơn vị sẽ dành mọi nguồn lực cần thiết để triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác, đưa mối quan hệ giữa hai trung tâm ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và bền vững.

Các đại biểu tham quan cơ sở vật chất tại Trung tâm HLTTQG. Ảnh: THANH TÙNG

Buổi lễ ký kết đã diễn ra thành công tốt đẹp, mở ra một chương mới đầy kỳ vọng trong hợp tác phát triển thể thao giữa Trung tâm HLTTQG và thể thao CAND. Sự phối hợp này hứa hẹn mang lại những bước tiến mạnh mẽ về thành tích thi đấu, đồng thời nâng cao vị thế huấn luyện – đào tạo của hai đơn vị trong thời gian tới.

NGUYỄN ANH