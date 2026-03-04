Nguyễn Thị Thật về hạng 3 ở chặng khai cuộc giải xe đạp nữ quốc tế Biwase Tour of Vietnam 2026

Nữ cua-rơ số 1 của xe đạp đường trường Việt Nam đã cán đích thứ 3 trong chặng đầu tiên của giải quốc tế Biwase Tour of Vietnam 2026.

Các cua-rơ đã bắt đầu giải Biwase Tour of Vietnam 2026. Ảnh: XEDAPONLINE

Giải xe đạp quốc tế Biwase Tour of Vietnam 2026 chính thức khởi tranh chặng đầu tiên ngày 4-3 với lộ trình thi đấu vòng quanh Thủ Dầu Một, phường Bình Dương (TPHCM) với tổng lộ trình 106,5km.

Trước giờ khai cuộc, Ban tổ chức đã tiến hành Lễ khai mạc giải đấu với sự góp mặt đông đủ Ban huấn luyện và cua-rơ của 22 đội đua trong nước, quốc tế. Giải Biwase Tour of Vietnam 2026 là chương trình thi đấu quốc tế đầu tiên trong năm nay của xe đạp đường trường nữ Việt Nam. Điểm chú ý, giải đấu đã được Liên đoàn xe đạp thế giới UCI công nhận là giải trong hệ thống thi đấu ở năm nay.

Với khả năng rút thắng tốt nhất, cua-rơ Priatna Deli Ayustina (Indonesia) đã về đích đầu tiên. Về thứ nhì của chặng đua là Liau Elizabeth Le Min (Singapore) còn Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) về đích thứ 3. Thành tích này cũng là kết quả đầu tiên của Nguyễn Thị Thật ở một giải xe đạp chính thức của năm 2026.

Tạm thời, giữ áo Vàng sau chặng 1 là Priatna Deli Ayustina. Cua-rơ này cũng đang tạm giữ áo Xanh của giải. Áo Trắng (VĐV trẻ xuất sắc nhất) đang tạm thuộc về Tan Valencia (Singapore). Cuộc đua đã ghi nhận 102 cua-rơ vào thi đấu chính thức ở chặng thứ nhất. Duy nhất Trần Huỳnh Anh Vân của Việt Nam đã không hoàn thành được cuộc đua tại chặng 1.

Chặng thứ 2 của cuộc đua sẽ có cự ly thi đấu 150km bắt đầu từ phường Thủ Dầu Một. Trong chặng này, Ban tổ chức sẽ có 3 mốc tính điểm áo Xanh tại Ngã 4 Chơn Thành, Ngã 4 Nguyễn Huệ - Phan Bội Châu, phía trước Trung tâm Hành chính huyện Bàu Bàng cũ. Biwase Tour of Vietnam 2026 thi đấu 5 chặng từ ngày 4-3 tới 8-3.

MINH CHIẾN