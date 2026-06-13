Cờ vua TPHCM góp mặt hơn 50 kỳ thủ tại giải vô địch đồng đội quốc gia 2026

Phạm Trần Gia Phúc (áo xanh) sẽ tham dự giải vô địch đồng đội quốc gia cùng đội cờ vua TPHCM. Ảnh: MINH MINH

Giải cờ vua vô địch đồng đội quốc gia 2026 được tổ chức tại Ninh Bình từ ngày 12-6 tới 22-6. Ở ngày 12-6, các đơn vị đã hoàn tất đăng ký lực lượng thi đấu với Ban tổ chức.

Theo danh sách lần này, với cờ tiêu chuẩn, đội cờ vua TPHCM góp mặt 54 kỳ thủ. Trong đó, cờ vua TPHCM có nhiều kỳ thủ chuyên môn tốt nhất tham dự như Nguyễn Thị Thanh An, Đặng Hoàng Sơn, Hoàng Thị Bảo Trâm, Bạch Ngọc Thùy Dương, Nguyễn Thị Mai Hưng, Nguyễn Quốc Hy, Phạm Trần Gia Phúc, Nguyễn Hồng Anh… ở đội hình thi đấu.

Trong số này, kỳ thủ Phạm Trần Gia Phúc vừa tham dự giải vô địch cờ vua cá nhân châu Á 2026 mới đây ở Mông Cổ.

Tại giải vô địch đồng đội quốc gia 2026, đội cờ vua Hà Nội được đánh giá có cơ hội cạnh tranh các vị trí ở nhóm đầu trong các nội dung. Với đội hình gồm nhiều hảo thủ như Lê Tuấn Minh, Nguyễn Văn Huy, Võ Thị Kim Phụng, Nguyễn Nam Kiệt, Nguyễn Thị Minh Thư, Kiều Bích Thủy, Nguyễn Thanh Thủy Tiên, Nguyễn Thiên Ngân, Đinh Nho Kiệt, Bành Gia Huy, Đầu Khương Duy, Nguyễn Hồng Nhung… thì đội cờ vua Hà Nội sẽ có những ưu thế chuyên môn của mình.

Kỳ thủ trẻ Đầu Khương Duy có mặt thi đấu tại Ninh Bình năm nay. Ảnh: MINH MINH

Năm nay, các đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Phạm Lê Thảo Nguyên, Lương Phương Hạnh… tiếp tục tham gia đội hình cờ vua Cần Thơ thi đấu. Tuy nhiên, Thảo Nguyên và Trường Sơn không đăng ký nội dung cờ tiêu chuẩn. 2 kỳ thủ sẽ lần lượt góp mặt nội dung cờ nhanh, cờ chớp theo chương trình thi đấu của mình.

"Quy trình đề xuất lực lượng đội tuyển cờ vua Việt Nam" đã được Liên đoàn cờ Việt Nam ban hành bằng thông báo chính thức từ ngày 9-6. Mục tiêu của quy trình là bảo đảm việc đề xuất lực lượng tham dự Olympiad 2026 (gồm 8 bước) hướng tới có đội hình mạnh nhất có thể của cờ vua Việt Nam tại thời điểm quyết định hồ sơ, trên cơ sở tiêu chí chuyên môn rõ ràng, có căn cứ kiểm chứng, hạn chế tối đa cảm tính, bảo đảm minh bạch, đúng thẩm quyền và phù hợp với tính chất của giải đồng đội cấp cao nhất trong hệ thống cờ vua thế giới. Trong đó, tiêu chí chuyên môn phải đảm bảo việc lựa chọn lực lượng theo hướng khách quan, minh bạch, ưu tiên các căn cứ đo lường được như hệ số elo có tiêu chuẩn FIDE, thành tích ở nội dung có tiêu chuẩn, phong độ thi đấu gần đây, số ván thi đấu đủ tiêu chuẩn, kinh nghiệm thi đấu quốc tế, điều kiện tham dự và yêu cầu xây dựng đội hình mạnh nhất có thể. Kỳ thủ có thành tích nổi bật tại giải vô địch quốc gia hoặc các giải quốc tế chính thức như World Cup, Grand Swiss hay giải vô địch châu Á được xem xét theo thứ tự ưu tiên rõ ràng. Trong trường hợp một kỳ thủ thuộc nhóm ưu tiên cao nhưng không được đề xuất vào đội tuyển, bộ phận chuyên môn phải nêu rõ lý do bằng văn bản. Những lý do này có thể liên quan đến phong độ, tình trạng sức khỏe hoặc các yếu tố khách quan khác ảnh hưởng đến khả năng thi đấu.

MINH CHIẾN