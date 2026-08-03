Thể thao Việt Nam sẽ kiểm tra doping khoảng 70 trường hợp trước ASIAD 20

Kế hoạch lấy mẫu kiểm tra doping đối với VĐV tham dự ASIAD 20 của Thể thao Việt Nam đang được thực hiện và sắp hoàn tất.

Trung tâm phòng, chống doping Việt Nam thực hiện đầy đủ các công tác về giáo dục, phổ cập và lấy mẫu kiểm tra doping theo các quy định. Ảnh: VADA

Theo tìm hiểu của SGGP, Thể thao Việt Nam sẽ thực hiện lấy mẫu kiểm tra khoảng 70 trường hợp trong thành phần VĐV các đội tuyển quốc gia tham dự ASIAD 20.

Chia sẻ từ đại diện Trung tâm phòng chống doping Việt Nam, tới lúc này, số mẫu lấy kiểm tra doping chuẩn bị cho ASIAD 20 đã là 60. Từ nay tới trước khi Đoàn thể thao Việt Nam lên đường sang Nhật Bản, công tác lấy những mẫu cuối cùng sẽ được hoàn tất.

Trước đó, các thông tin cho biết, tất cả các VĐV dự kiến dự ASIAD 20 tại Nhật Bản phải trải qua tối thiểu 1 lần kiểm tra doping ngoài thi đấu trong vòng 6 tháng trước khi Đại hội chính thức khai cuộc. Với các môn thể thao có nguy cơ cao, quy định yêu cầu thực hiện lấy mẫu ít nhất 2 lần. Yêu cầu này đòi hỏi sự phối hợp khẩn trương giữa Trung tâm phòng, chống doping Việt Nam (VADA) cùng các bộ phận chuyên môn để cập nhật chính xác hồ sơ thông tin lưu trú (whereabouts) của VĐV lên hệ thống cơ sở dữ liệu (ADAMS) của Tổ chức phòng chống doping quốc tế - WADA từ đó lên kế hoạch kiểm tra hợp lý đảm bảo theo quy định.

Việc lấy mẫu kiểm tra doping của Thể thao Việt Nam dành cho VĐV tham dự ASIAD 20 là ngẫu nhiên và hướng vào những môn có nguy cơ cao đối với khả năng dính chất chấm.

Ngày từ đầu năm 2026, danh mục chất cấm doping trong thi đấu thể thao năm 2026 đã được WADA công bố và sẽ có sự kiểm tra nghiêm ngặt đối với VĐV khi nhiều Đại hội được tổ chức năm nay gồm Đại hội thể thao bãi biển châu Á, ASIAD 20, Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2026 (AIMAG 2026). Điều này đồng nghĩa, danh mục chất cấm doping năm 2026 sẽ áp dụng tại các Đại hội trên.

Hội đồng Olympic châu Á - OCA đã có khuyến cáo các quốc gia trong châu lục phải nắm rõ các thông tin cập nhật về danh mục chất cấm doping trước khi thực hiện các công tác thuốc men y tế đối với VĐV trong quá trình tập luyện, thi đấu.

Cán bộ của Trung tâm phòng chống doping Việt Nam là người hướng dẫn và thực hiện nhiều chương trình giáo dục phòng, chống doping đối với HLV, VĐV Thể thao Việt Nam trong quá trình chuẩn bị ASIAD 20. Ngoài ra, các cán bộ của Trung tâm là những người lấy mẫu kiểm tra doping theo quy định

ASIAD 20 được tổ chức tại Aichi–Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19-9 tới 4-10. Đại hội có 43 môn thể thao (71 phân môn) gồm 469 nội dung được đưa vào tranh tài.

MINH CHIẾN