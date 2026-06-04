Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống doping hướng tới ASIAD 20 và Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Thể thao Việt Nam cùng các đơn vị trong cả nước đã và đang thực hiện tập huấn giáo dục phòng, chống doping trước 2 chương trình thi đấu lớn là ASIAD 20 và Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Lãnh đạo Trung tâm thể dục thể thao Công an Nhân dân khai mạc lớp tập huấn phòng, chống doping. Ảnh: MINH MINH

Trung tâm phòng, chống doping Việt Nam cho biết, tất cả các VĐV dự kiến dự ASIAD 20 tại Nhật Bản phải trải qua tối thiểu 1 lần kiểm tra doping ngoài thi đấu trong vòng 6 tháng trước khi Đại hội chính thức khai cuộc. Với các môn thể thao có nguy cơ cao, quy định yêu cầu thực hiện lấy mẫu ít nhất 2 lần. Yêu cầu này đòi hỏi sự phối hợp khẩn trương giữa Trung tâm phòng, chống doping Việt Nam (VADA) cùng các bộ phận chuyên môn để cập nhật chính xác hồ sơ thông tin lưu trú (whereabouts) của VĐV lên hệ thống cơ sở dữ liệu (ADAMS) của Tổ chức phòng chống doping quốc tế - WADA từ đó lên kế hoạch kiểm tra hợp lý đảm bảo theo quy định.

Năm nay, Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ được tổ chức. Kế hoạch giáo dục phòng, chống doping trước Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã bắt đầu được Cục TDTT Việt Nam và tất cả đơn vị tham dự Đại hội triển khai. Theo quy định, các VĐV phải tham dự chương trình phòng, chống doping mới đủ điều kiện tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Tại ngày 4-6, Cục Công tác chính trị (X03), Bộ Công an đã tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền, giáo dục phòng, chống doping và tâm lý HLV, VĐV thể thao thành tích cao chuẩn bị tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Đây là dịp để các đơn vị chuyên môn trang bị cho các HLV, VĐV kiến thức cần thiết về các quy định phòng, chống doping, danh mục chất cấm, phương pháp kiểm tra doping theo quy định của WADA và nâng cao nhận thức về trách nhiệm cá nhân trong việc bảo vệ thành tích, danh dự và sự nghiệp thi đấu.

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ được kiểm tra đảm bảo với công tác phòng, chống doping. Ảnh: MINH MINH

Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an Nhân dân, đại tá Phạm Hồng Thắm khẳng định công tác phòng, chống doping sẽ được triển khai hiệu quả đối với các đội tuyển tuyển thể thao và học viên sẽ được phổ biến những nội dung quan trọng về tâm lý thể thao, kỹ năng kiểm soát áp lực, duy trì trạng thái tinh thần tích cực trong quá trình tập luyện và thi đấu, hướng tới mục tiêu đạt thành tích cao tại kỳ Đại hội năm nay.

Mới đây, Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia tại TPHCM đã tổ chức buổi tuyên truyền, giáo dục phòng chống doping dành cho các HLV, VĐV thuộc các đội tuyển đang tập huấn tại Trung tâm.

VĐV đua thuyền tham dự buổi học phòng, chống doping trước Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: CỤC TDTT VIỆT NAM

Cùng với đó, Trung tâm đua thuyền Hải Phòng đã hoàn thành buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống doping dành cho tuyển thủ đội tuyển rowing, canoeing, kayak và một số đội tuyển thể thao khác do Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia quản lý.

MINH CHIẾN