Kình ngư Nguyễn Thúy Hiền nhận suất góp mặt Olympic trẻ 2026

Nguyễn Thúy Hiền có suất dự Olympic trẻ 2026. Ảnh: MINH MINH

“Chúng tôi đã chính thức được trao 2 suất tham dự Olympic trẻ 2026. Các suất được trao theo chuẩn tại nội dung mà tuyển thủ Việt Nam đạt được. VĐV Nguyễn Thúy Hiền là 1 trong 2 gương mặt được nhận suất dự Olympic trẻ 2026”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam đã tiết lộ.

Nguyễn Thúy Hiền được trao suất tham dự nội dung 100m tự do nữ tại Olympic trẻ 2026. Vào thời điểm này, cô bắt đầu chương trình tập huấn tại Trung Quốc để chuẩn bị cho các nhiệm vụ quốc tế quan trọng được giao trọng trách tham dự. Chương trình tập huấn của Thúy Hiền tại Trung Quốc được diễn ra từ ngày 15-8 và kéo dài tới giữa tháng 9.

Còn nhớ tại hồ bơi trung tâm của SEA Games 33-2025 tại Thái Lan vào năm ngoái, Thúy Hiền từng chia sẻ rất dè dặt: “Em cũng không biết nói gì khi đã đạt được huy chương. Em đặt ra cho mình yêu cầu là thi đấu phải bình tĩnh không áp lực. Em đã làm được và có huy chương lần này. Em cũng rất kỳ vọng mình sẽ được cơ hội dự Olympic trẻ vì đó là đấu trường thế giới rất giá trị”.

Bây giờ, Nguyễn Thúy Hiền đã hoàn thành sự kỳ vọng đó. Tấm vé chính thức đưa Thúy Hiền đến với đấu trường Olympic trẻ 2026 chính là sự khẳng định về chuyên môn rằng cô đang là 1 trong những VĐV nữ tiềm năng của bơi Việt Nam.

Môn bơi của Olympic trẻ thế giới 2026 có tổng 328 suất được trao (164 nam, 164 nữ). Giải đấu sẽ tranh tài 15 nội dung dành cho nam và 15 nội dung dành cho nữ. Các cuộc tranh tài đều thuộc về cự ly cá nhân, không có nội dung tiếp sức gồm 50m tự do, 100m tự do, 200m tự do, 400m tự do, 800m tự do, 50m ngửa, 100m ngửa, 200m ngửa, 50m bướm, 100m bướm, 200m bướm, 50m bướm, 100m bướm, 200m bướm và 200m hỗn hợp cá nhân.

Tại Olympic trẻ thế giới 2018 từng diễn ra tại Argentina, đội bơi Việt Nam giành 1 HCV với thành tích của gương mặt Nguyễn Huy Hoàng trong nội dung 800m tự do. Từ sau Olympic trẻ 2018, Huy Hoàng trở thành một trong những VĐV bơi xuất sắc của Việt Nam và Đông Nam Á trên nhiều đấu trường quốc tế.

Nếu đạt phong độ tốt và có thành tích ở Olympic trẻ 2026, Thúy Hiền hoàn toàn đủ cơ hội để phát triển sự nghiệp và phát huy chuyên môn như đàn anh Huy Hoàng đã có.

Thúy Hiền là VĐV bơi nữ tài năng của Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong sự nghiệp tới lúc này, Thúy Hiền từng trải qua các giải đấu ở cấp độ Đông Nam Á, châu Á và thế giới. Trước khi sang Trung Quốc tập huấn thời điểm hiện tại, gương mặt trẻ của Thể thao Quân đội và đội tuyển bơi Việt Nam này đã giành 3 HCV tại giải vô địch nhóm tuổi châu Á 2026. “Các thông số của Thúy Hiền tại giải vô địch nhóm tuổi châu Á 2026 là chỉ số để Ban huấn luyện tiếp tục điều chỉnh cho VĐV”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam nói thêm.

Trong tháng 9, Nguyễn Thúy Hiền có 2 nhiệm vụ trọng tâm là ASIAD 20 và Olympic trẻ 2026. Mỗi đấu trường đều có thách thức và sự cạnh tranh chuyên môn khác nhau. Tuy vậy ở tuổi 17, Thúy Hiền có cơ hội để nỗ lực giành được thành tích tốt nhất và khi có sự đầu tư, cô đủ khả năng tranh chấp huy chương tại đấu trường lớn.

Ngoài Nguyễn Thúy Hiền, tuyển thủ Dương Văn Hoàng Quy cũng được trao suất dự Olympic trẻ 2026. Tuyển thủ này sẽ dự nội dung 200m bướm nam. Hoàng Quy đang được tập huấn tại Trung Quốc cùng Thúy Hiền.

MINH CHIẾN