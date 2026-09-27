ASIAD 20: Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thua trận trước Ấn Độ

Thầy trò HLV Federico Rampazzo tìm cơ hội có chiến thắng khởi đầu tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD) nhưng đã không thành công.

Ngọc Thuân đã tập trung thi đấu nhưng chưa đủ giúp Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam trước Ấn Độ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam trở lại đấu trường ASIAD bằng trận khai cuộc tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) gặp đội Ấn Độ chiều ngày 27-9. Ban huấn luyện đưa các mũi tấn công tốt nhất gồm Nguyễn Ngọc Thuân, Dương Văn Tiên, Đinh Văn Phương tìm cơ hội áp đảo hàng chắn Ấn Độ.

Đáng chú ý, chuyền hai Đinh Văn Duy thực hiện vai trò phối hợp chiến thuật điều phối bóng giúp đồng đội tấn công ghi điểm. Tuy vậy, đội hình của Ấn Độ đã chơi kín kẽ. Ván thứ nhất, 2 bên chơi giằng co bám đuổi từng điểm số. Trong một số thời điểm, cầu thủ Việt Nam vượt lên. Dù vậy, đội nam Ấn Độ đã chơi bình tĩnh giành chiến thắng 25/23.

Vào ván thứ 2, HLV Federico Rampazzo điều chỉnh hàng chắn tập trung bám chắn kỹ hơn. Các mũi phụ công Trần Duy Tuyến, Bùi Xuân Tiến và Trương Thế Khải thực hiện tốt ý đồ của Ban huấn luyện đưa ra. Tuy nhiên, các chủ công Ấn Độ vẫn thể hiện sức mạnh ghi điểm từ các đường phối hợp 2 biên khiến cầu thủ Việt Nam không kịp phòng thủ và thắng 25/21.

Trong ván thứ 3, đội nam Việt Nam không giữ được thế trận và thua 20/25. Thống kê chuyên môn trong trận, chủ công Nguyễn Ngọc Thuân ghi điểm tốt nhất (17 điểm) nhưng chưa đủ giúp đội nhà chiến thắng.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam còn 2 trận đấu tại vòng bảng trước Qatar và Hongkong (Trung Quốc) trong các lượt trận tiếp theo.

MINH CHIẾN