Lịch thi đấu bóng chuyền nữ ASIAD 20 ngày 22-9

Hôm nay là ngày thi đấu cuối môn bóng chuyền nữ (trong nhà) tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu với Kazakhstan vào ngày cuối. Ảnh: VFV

Các đội tuyển bóng chuyền sẽ thi đấu trận cuối tại ngày tranh tài để xác định thứ hạng chung cuộc, với tâm điểm là trận chung kết giữa đội chủ nhà Nhật Bản và Trung Quốc.

Đây là 2 đội bóng xuất sắc nhất đã vượt qua các đối thủ mạnh để tranh HCV. Tại ASIAD 19, đội nữ Nhật Bản từng thua Trung Quốc 0-3.

Năm nay, đội nữ Nhật Bản có lợi thế sân nhà nên được kỳ vọng vượt qua Trung Quốc để trở là nhà tân vô địch của Đại hội. Dù vậy, đội nữ Trung Quốc sở hữu đội hình đồng đều, không dễ bị khuất phục. Trận chung kết sẽ tổ chức lúc 17 giờ 20 (theo giờ Việt Nam).

Trước đó, đội Hàn Quốc và Thái Lan gặp nhau tranh HCĐ vào lúc 14 giờ. Đội nữ Thái Lan thua đáng tiếc tại bán kết nên chưa hiện thực mục tiêu lần đầu giành HCV môn bóng chuyền nữ (trong nhà) tại ASIAD. Tuy nhiên, các cô gái Thái Lan còn cơ hội đứng trong tốp 3 chung cuộc tại ASIAD 20 nếu chiến thắng Hàn Quốc.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ chơi trận cuối trước Kazakhstan để tranh hạng 7.

Sau khi không thành công trong các trận đấu trước đó, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt phải nỗ lực hết mình để tìm kết quả khả quan vào ngày cuối. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 8 giờ. Cùng ngày, đội Đài Bắc Trung Hoa và Indonesia sẽ tranh hạng 5 vào lúc 11 giờ.

Lịch thi đấu ngày 22-9:

8h00: Kazakhstan – Việt Nam (Tranh hạng 7)

11h00: Đài Bắc Trung Hoa – Indonesia (Tranh hạng 5)

14h00: Hàn Quốc – Thái Lan (Tranh HCĐ)

17h20: Nhật Bản – Trung Quốc (Chung kết)

MINH CHIẾN