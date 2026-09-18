ASIAD 20: Thua trận cuối vòng bảng, tuyển nữ Việt Nam dự kiến gặp Trung Quốc tại tứ kết

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thi đấu nỗ lực trong trận đấu cuối cùng vòng bảng với Hàn Quốc nhưng không giành được thắng lợi.

Hàng chắn của Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tìm cơ hội khắc chế đối thủ Hàn Quốc nhưng chưa thành công. Ảnh: VFV

Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã gặp đội Hàn Quốc tại trận đấu chiều ngày 19-8 tìm cơ hội tranh vị trí nhất Bảng D môn bóng chuyền nữ (trong nhà) ở Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Các tuyển thủ Việt Nam và Hàn Quốc đã hiểu nhau qua các lần đối đầu trước khi gặp lại tại ASIAD 20 lần này. Nhập cuộc thận trọng tại ván thứ nhất, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đưa đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy trở lại vị trí chủ công sở trường. Chia sẻ trọng trách tấn công với Thanh Thúy còn có Phạm Quỳnh Hương, Nguyễn Thị Trà My, Bùi Thị Ánh Thảo, Trần Thị Bích Thủy, Lê Như Anh.

Ván thứ nhất diễn ra với tốc độ nhanh. Phía Hàn Quốc đã tập trung khoan phá hàng chắn đội nữ Việt Nam và ghi điểm hiệu quả. Dù Ban huấn luyện đưa ra các phương án phòng thủ, các tay đập của đội nữ Việt Nam vẫn để thua 21/25.

Tiếp tục điều chỉnh cự ly giữa hàng trước và hàng sau tại ván thứ 2, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt kỳ vọng các học trò lấy lại tự tin, tạo sự cân bằng, nhưng vẫn tiếp tục thua 21/25.

Ván thứ 3 đã diễn ra với hấp dẫn khi 2 bên giằng co từng điểm. Xác định đây là ván đấu then chốt, lần lượt Thanh Thúy, Quỳnh Hương, Trà My đã chơi mạnh mẽ trước sự bất ngờ của đối thủ và vượt lên thắng 28/26.

Tuy vậy tại ván thứ 4, Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam để xuống tinh thần và thua 18/25.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có vị trí thứ 2 tại Bảng D sau thi đấu. Ảnh: VFV

Thua chung cuộc 1-3 trước đội Hàn Quốc, bóng chuyền nữ Việt Nam đứng vị trí thứ 2 tại Bảng D. Theo nhánh đấu, gần như chắc chắn thầy trò HLV Tuấn Kiệt sẽ gặp đội Trung Quốc ở tứ kết do đội bóng này đứng nhất Bảng B.

Hiện tại, Đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc đang là đương kim vô địch môn bóng chuyền nữ (trong nhà) tại ASIAD.

MINH CHIẾN