Từ sân chơi U23 đến tương lai bóng chuyền Việt Nam

Giải bóng chuyền vô địch U23 quốc gia 2026 tìm ra 2 nhà vô địch năm nay là đội nam Thể Công Tân Cảng và đội nữ Binh chủng Thông tin, đồng thời mở ra thêm nhiều kỳ vọng về thế hệ kế cận của bóng chuyền Việt Nam.

Đội nữ U23 Binh chủng Thông tin lên ngôi vô địch giải năm nay. Ảnh: MINH MINH

Hai trận chung kết nội dung nam, nữ của Giải bóng chuyền vô địch U23 quốc gia 2026 khép lại kịch tính tại Quảng Ngãi, với đội U23 Thể Công Tân Cảng và U23 Binh chủng Thông tin đã giành vị trí số 1 xứng đáng. Đây là chương trình thi đấu quốc gia cuối cùng dành cho lứa tuổi trẻ bóng chuyền cả nước trong năm 2026 được diễn ra.

Trước đó, Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã lần lượt tổ chức Giải vô địch trẻ các CLB quốc gia 2026 và Giải vô địch trẻ quốc gia 2026.

Khi Giải bóng chuyền vô địch U23 quốc được lên ý tưởng và chính thức ra đời vào năm 2020, các nhà quản lý môn bóng chuyền mong muốn hướng đến mục tiêu là tạo thêm sân chơi cho cầu thủ nhóm tuổi U23 thi đấu nhiều hơn. Bởi lẽ, VĐV ở độ tuổi U23 gần như hoàn thiện kỹ thuật, được nhiều đội bóng đưa vào đội hình 1 tham dự Giải vô địch quốc gia. Tuy vậy, nhiều VĐV vẫn chưa thành danh nên cần thêm cơ hội thi đấu cọ xát thay vì phải thường xuyên dự bị trong đội hình tuyến 1 của đơn vị mình.

Tại Giải vô địch U23 quốc gia năm nay, nhiều VĐV quen thuộc được thi đấu như Trần Văn Nam (Biên Phòng MB), Phạm Xuân Sinh, Thạch Quang Phú (Thể Công Tân Cảng), Phạm Văn Chung (Ninh Bình), Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Võ Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Lan Vy (VTV Bình Điền Long An), Nguyễn Thị Kiều Oanh, Bùi Hồng Nhung (Hóa chất Đức Giang), Nguyễn Huỳnh Phương Thùy, Ngô Thị Bích Huệ, Lại Thị Khánh Huyền (Binh chủng Thông tin), Cà Thị Tư, Đinh Thị Vân (Bắc Ninh)…

Đại diện Ban giám sát của giải nhìn nhận: “Năm nay giải đấu có số lượng đội bóng vừa phải, gồm 7 đội nam, 7 đội nữ, với một số trận đấu tạo sự giằng co hấp dẫn. Dù vậy cũng phải thấy rằng nếu có thêm đội bóng tham dự thì chất lượng chuyên môn sẽ được nâng cao hơn”.

Đội nam U23 Thể công Tân Cảng tiếp tục vô địch. Ảnh: MINH MINH

Chắc chắn sau giải năm nay, các nhà quản lý chuyên môn bóng chuyền Việt Nam phải đánh giá các yếu tố nhằm điều chỉnh tốt hơn cho công tác chuẩn bị giải năm sau. Theo đó, nếu giải đấu diễn ra vào thời điểm phù hợp, không bị chồng chéo, chắc chắn nhiều đơn vị có đủ thời gian chuẩn bị lực lượng để góp mặt, tạo thêm tính cạnh tranh.

Hai cầu thủ nhận danh hiệu VĐV tấn công xuất sắc nhất. Ảnh: MINH MINH Tại chung kết nữ, đội U23 Binh chủng Thông tin thắng 3-0 (25/18, 25/19, 25/24) trước U23 Bắc Ninh, đoạt ngôi vô địch. Đội U23 VTV Bình Điền Long An, U23 Hóa chất Đức Giang nhận vị trí đồng hạng 3. Nguyễn Huỳnh Phương Thùy nhận danh hiệu VĐV tấn công xuất sắc; Cà Thị Tư là VĐV phòng thủ xuất sắc; Đinh Thị Vân là VĐV chuyền hai xuất sắc. Tại chung kết nam, đội U23 Thể Công Tân Cảng thắng 3-1 (23/25, 25/18, 25/11, 28/18) trước U23 Ninh Bình. Đây là lần thứ 5 liên tiếp, đội U23 Thể Công Tân Cảng vô địch giải. Đội U23 Biên Phòng MB và U23 TPHCM nhận vị trí đồng hạng 3. Cầu thủ Phạm Văn Chung là VĐV xuất sắc; Dương Đức Hải là VĐV phòng thủ xuất sắc; Nguyễn Hữu Trình nhận danh hiệu chuyền hai xuất sắc.

MINH CHIẾN