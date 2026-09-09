Ngoại binh Boy sang Việt Nam thi đấu vòng 2 giải bóng chuyền quốc gia 2026

Tuyển thủ Boy Arnez Arabi của Đội tuyển bóng chuyền nam Indonesia đã được mời sang Việt Nam thi đấu vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026 trong màu áo Ninh Bình.

Chủ công Boy của bóng chuyền Indonesia được đội nam Ninh Bình mời sang Việt Nam thi đấu. Ảnh: SAVA

Theo tìm hiểu của SGGP, tay đập Boy Arnez Arabi (thường gọi là Boy) được đội bóng chuyền nam Ninh Bình mời sang Việt Nam thi đấu vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026.

Boy Arnez Arabi đang là tuyển thủ bóng chuyền nam quốc gia Indonesia. Hiện tại, tay đập này là 1 trong những chủ công xuất sắc nhất Đông Nam Á, với chiều cao 1m90, có khả năng bật đà tấn công là 3m55.

Tuy nhiên, việc ký kết giữa đội Ninh Bình và ngoại binh người Indonesia chưa được tiết lộ cụ thể do các bên trong quá trình làm việc. Họ dự kiến tăng cường 2 ngoại binh tham dự vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026.

Tại vòng 1, đội bóng của HLV trưởng Bùi Trung Thảo đã tăng cường ngoại binh Batsuuri Battur (Mông Cổ). Tuy nhiên, Ninh Bình không lọt vào nhóm 4 đội xuất sắc nhất. Lúc này, ngoại binh người Mông Cổ cũng được thảo luận để tiếp tục trở lại Việt Nam thi đấu vòng 2.

Mục tiêu của đội nam Ninh Bình là vào bán kết Giải vô địch quốc gia các CLB 2026. Để hiện thực điều này, họ phải đứng trong 4 đội dẫn đầu vòng bảng ở vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026. Các đội nam sẽ tranh tài vòng 2 từ ngày 28-10 tới 8-11 tại TPHCM.

Kết thúc vòng 1, đội bóng chuyền nam Ninh Bình đấu 7 trận (4 thắng, 3 thua), tạm đứng hạng 5.

MINH CHIẾN