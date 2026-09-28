Lịch thi đấu bóng chuyền nam ASIAD 20 ngày 28-9

Lượt trận thứ 2 vòng bảng ASIAD 20 sẽ diễn ra trong ngày và là thời điểm quan trọng giúp các đội giành thêm điểm số củng cố vị trí tìm cơ hội vào tứ kết.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam còn cơ hội vào tứ kết nếu thi đấu tốt. Ảnh: AINAGOC

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ tiếp tục ra sân gặp đối thủ Qatar trong khuôn khổ bảng C tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Sau khi để thua trước Ấn Độ ở ngày đầu tiên, Ban huấn luyện Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã rút kinh nghiệm cho cầu thủ.

Tất cả đều biết, nếu không đạt thành tích tốt trước Qatar, cơ hội vào tứ kết của thầy trò HLV Federico Rampazzo rất khó khăn. Do vậy, chỉ có chiến thắng mới giúp Nguyễn Ngọc Thuân, Đinh Văn Duy và đồng đội hy vọng có tên trong trong 2 vị trí dẫn đầu sau vòng bảng.

Chiều ngược lại, đội Qatar đang thuộc nhóm đầu châu Á. Thế nên, các tay đập của Việt Nam phải tìm phương án tối ưu nhất chiến thắng hàng chắn đối thủ. Trận đấu tổ chức lúc 14 giờ (theo giờ Việt Nam).

Cùng tại Bảng C, đội Ấn Đội gặp Hongkong (Trung Quốc) tại cuộc so tài sớm lúc 8 giờ trong ngày. Đây là trận then chốt cho cả 2 đội

Trong ngày, đội Indonesia sẽ gặp Kyrgyzstan lúc 8 giờ, còn Philippines đọ sức với Trung Quốc vào lúc 11 giờ.

Đội nam Thái Lan sẽ thi đấu trận thứ 2 trước đối thủ Iran lúc 14 giờ, chủ nhà Nhật Bản gặp Kazakhstan lúc 17 giờ 20.

Lịch thi đấu ngày 28-9:

8h00: Indonesia – Kyrgyzstan (Bảng B)

8h00: Ấn Độ - Hongkong (Trung Quốc) (Bảng C)

11h00: Pakistan – Uzbekistan (Bảng A)

11h00: Trung Quốc – Philippines (Bảng D)

14h00: Thái Lan – Iran (Bảng B)

14h00: Việt Nam – Qatar (Bảng C)

17h00: Đài Bắc Trung Hoa – Hàn Quốc (Bảng D)

17h20: Kazakhstan – Nhật Bản (Bảng A)

MINH CHIẾN