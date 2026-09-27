Lịch thi đấu Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 ngày 26-9

Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu và tập trung cho mục tiêu giành thêm huy chương tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Lê Thị Cẩm Tú được chờ đợi có huy chương nội dung 200m nữ. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Thể thao Việt Nam tiếp tục có thêm các Đội tuyển quốc gia thi đấu ASIAD 20 trong ngày 26-9. Theo dự báo, một số nội dung của điền kinh, kurash, đấu kiếm… có khả năng giành huy chương tiếp theo.

Bóng chuyền nam: Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ xuất trận gặp Ấn Độ vào lúc 16 giờ, theo giờ địa phương tại Nhật Bản.

Bóng ném nữ: Các tuyển thủ Việt Nam sẽ gặp đối thủ Trung Quốc lúc 15 giờ 30 phút, tìm cơ hội có chiến thắng đầu tay tại ASIAD 20.

Bắn cung: Tiếp tục thi đấu các nội dung đồng đội cung 3 dây nam (Công Đức, Xuân Hưởng, Văn Đầy) gặp Philippines lúc 8 giờ 15 phút. Tiếp đó, đội cung 3 dây nữ (Phương Nhi, Ngọc Anh, Thanh Thảo) gặp đội Malaysia cùng thời điểm. Cung thủ Công Đức và Thùy Nhi thi đấu nội dung cung 1 dây đôi nam nữ vào lúc 11 giờ.

Trong buổi chiều, đội cung 1 dây nam (Minh Đức, Phi Vũ, Nguyễn Duy) sẽ gặp đội Mông Cổ lúc 14 giờ 15 còn đội cung 1 dây nữ (Lộc Thị Đào, Huyền Điệp, Phương Thảo) gặp đội Uzbekistan.

Bắn súng: 3 xạ thủ Thu Vinh, Thùy Trang, Thùy Dung bước vào thi đấu nội dung 25m súng ngắn thể thao vào lúc 9 giờ 40. Các xạ thủ thi đấu lượt bắn chậm đầu tiên.

Điền kinh: Tuyển thủ Trần Thị Loan, Hà Thị Thúy Hằng thi đấu nhảy xa nữ vào lúc 18 giờ 55 phút. Đây là nội dung được kỳ vọng có thể tranh chấp huy chương. Trong khi đó, Lê Thị Cẩm Tú tranh tài chung kết 200m nữ vào lúc 19 giờ 25 phút.

Kurash: 2 võ sĩ Phạm Nguyễn Hồng Mơ và Nguyễn Thị Hường thi đấu hạng cân 57kg nữ vào lúc 9 giờ 30 phút. Nếu vượt qua vòng loại, các võ sĩ sẽ dự chung kết trong chiều cùng ngày.

Đấu kiếm: Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam sẽ thi đấu vòng loại đồng đội nội dung 3 cạnh nam với Phước Đến, Nhật Nam, Tiến Nhật, Minh Hiếu gặp đội Saudi Arabia vào lúc 9 giờ 30 phút. Đây là nội dung đấu kiếm Việt Nam tin tưởng có kết quả tốt.

MINH CHIẾN