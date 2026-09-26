Stephen Curry gia hạn 2 năm hợp đồng 116 triệu USD với Warriors

Golden State Warriors đã ký hợp đồng gia hạn 2 năm, trị giá 116 triệu USD với siêu sao dẫn bóng Stephen Curry, bao gồm điều khoản tùy chọn đến mùa giải NBA 2028-2029.

Stephen Curry tham gia một sự kiện ở Trung Quốc hồi trung tuần tháng 9 (Ảnh: THX)

Stephen Curry (năm nay 38 tuổi), dự kiến ​​kiếm được 62,5 triệu USD trong mùa giải NBA sắp tới trước khi trở thành cầu thủ tự do. Trừ khi Stephen Curry có kế hoạch chơi bóng sau tuổi 40, anh sẽ chính thức kết thúc sự nghiệp bóng rổ dài 20 năm với Warriors.

Thỏa thuận này thấp hơn 20 triệu USD so với mức lương mà Stephen Curry có đủ điều kiện nhận được, cho thấy giữa 2 bên có sự cảm thông sâu sắc để Warriors có nhiều không gian chi tiêu trong mùa giải NBA sắp tới.

Stephen Curry trước đó đã nói rằng tình hình hợp đồng sẽ không ảnh hưởng đến phong độ cho mùa giải NBA 2026-2027. Stephen Curry tuyên bố: “Tôi không muốn có bất kỳ rắc rối nào”.

Siêu sao bắn bóng 3 điểm xuất sắc nhất ở trong lịch sử NBA vẫn đang tìm cách dẫn dắt Warriors giành ít nhất một chức vô địch cuối cùng sau khi bước vào mùa giải mới với tư cách là đội bóng từng 4 lần đăng quang NBA.

Kể từ khi vô địch NBA Finals mùa 2021-2022, Warriors bỏ lỡ vòng play-off 2/4 năm gần đây. Họ kết thúc mùa giải trước với thành tích là 37-45, lần đầu tiên thua nhiều hơn thắng, từ mùa 2020-2021 bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 khi kết thúc với thành tích 15-50.

Nếu như không tính năm COVID-19 thì thành tích 23-43 của họ ở vào mùa giải NBA 2011-2012 là tệ nhất gần đây của Warriors.

Stephen Curry đã có tới 10 mùa giải dẫn đầu NBA - về số lần bắn bóng 3 điểm thành công trung bình mỗi trận. Tuy nhiên, 2 mùa liên tiếp vừa qua là lần đầu tiên ở trong sự nghiệp, Stephen Curry đạt tỷ lệ ném 3 điểm từ 40% trở xuống.

NBA 2021-2022 chính là mùa giải duy nhất trong suốt 17 năm sự nghiệp mà anh đạt hiệu suất ném dưới 40% từ ngoài vòng cung ghi 2 điểm.

Ngôi sao từng 12 lần được chọn vào đội hình All-Star chỉ chơi 43 trận mùa giải trước khi phải đối mặt với rất nhiều chấn thương bao gồm viêm đầu gối, dập xương và căng cơ tứ đầu đùi trái.

Stephen Curry cũng là người dẫn đầu mọi thời đại của Warriors về cả điểm số (26.528) và kiến ​​tạo (6.743), đồng thời dẫn đầu mọi thời đại của NBA về số cú ném 3 điểm thành công (4.248) và tỷ lệ ném phạt thành công (91,2%).

Stephen Curry cũng sẽ chỉ cần 141 điểm nữa để lọt vào tốp 20 mọi thời đại và thêm 353 pha kiến ​​tạo nữa để làm được điều tương tự ở hạng mục đó.

Stephen Curry (2 lần giành MVP của mùa giải NBA) có cơ hội sánh ngang với LeBron James, James Harden và Oscar Robertson, trở thành những cầu thủ kỳ diệu trong lịch sử nằm trong tốp 20 cả về điểm số và kiến ​​tạo.

Thành tích này chỉ là vấn đề thời gian đối với một trong những huyền thoại vĩ đại nhất mọi thời đại của NBA.

NBA mùa giải 2026-2027 của Golden State Warriors bắt đầu vào ngày 21-10 với trận đối đầu Los Angeles Lakers.

Đ.Hg.