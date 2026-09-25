Liên đoàn cầu lông Việt Nam bổ nhiệm tân Tổng thư ký

Ông Khoa Trung Kiên đã được Ban chấp hành Liên đoàn cầu lông Việt Nam nhiệm kỳ 7 (2024-2029) bổ nhiệm vai trò Tổng thư ký.

Ông Khoa Trung Kiên (áo đen, ngoài cùng bên phải) nhận vai trò tân Tổng thư ký Liên đoàn cầu lông Việt Nam. Ảnh: VBF

Ngày 25-9, Liên đoàn cầu lông Việt Nam đã chính thức thông báo ông Khoa Trung Kiên đảm nhận trọng trách Tổng thư ký. Hiện tại, ông Kiên là chuyên viên phụ trách môn cầu lông (Cục TDTT Việt Nam).

Tại Đại hội Liên đoàn cầu lông Việt Nam nhiệm kỳ 7 (2024-2029) diễn ra năm 2024, ông Lê Thanh Hà được Ban chấp hành Liên đoàn và Chủ tịch Lê Đăng Xu tín nhiệm giao trọng trách Tổng thư ký.

Thời gian vừa qua, ông Lê Thanh Hà nhận công tác Giám đốc Trung tâm Huấn luyện VĐV trẻ Quốc gia. Do vậy, Ban chấp hành thống nhất việc thay đổi nhân sự Tổng thư ký, giao nhiệm vụ cho ông Khoa Trung Kiên thay ông Lê Thanh Hà.

Ông Khoa Trung Kiên cũng được bổ sung Ban thường vụ của Liên đoàn cầu lông Việt Nam. Hiện tại, Ban chấp hành nhiệm kỳ 7 có 21 ủy viên.

Đại hội Liên đoàn đã thông qua các nội dung: Tăng cường tham dự các giải quốc tế khu vực và thế giới; Duy trì số lượng từ 20-30 giải/năm, trong đó tuyển trẻ tham dự từ 3 tới 5 giải, Đội tuyển quốc gia từ 14 tới 17 giải; Đặc biệt chú trọng VĐV chuẩn bị cho Olympic năm 2028; VĐV xuất sắc có triển vọng đạt thành tích cao sẽ được tham gia các khóa tập huấn nước ngoài; Phấn đấu có VĐV giành suất dự Olympic trẻ,...

Hiện tại, Đội tuyển cầu lông Việt Nam đang dự ASIAD 20 tại Nhật Bản và tay vợt Nguyễn Thị Thu Huyền đạt suất dự Olympic trẻ 2026 tại Senegal.

MINH CHIẾN