Tay vợt Nguyễn Hải Đăng lỡ suất tứ kết Giải Cầu lông Indonesia Masters 2026

Nguyễn Hải Đăng có cơ hội lọt vào tứ kết đơn nam Giải Cầu lông quốc tế Indonesia Masters 2026 nhưng lại thất bại một cách đáng tiếc.

Nguyễn Hải Đăng đã dừng bước tại giải Indonesia Masters 2026 (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

Trưa 3-9, Nguyễn Hải Đăng đã thi đấu trận đơn nam vòng 3 tại Giải cầu lông quốc tế Indonesia Masters 2026.

Tay vợt của TPHCM và đội tuyển cầu lông Việt Nam gặp đối thủ Dendi Triansyah (Indonesia) bị đánh giá thấp hơn trong cuộc đối đầu này.

Dù Dendi Triansyah chỉ xếp hạng 124 thế giới nhưng lại khiến Hải Đăng vất vả chống đỡ. Trong cả 2 ván đấu, Hải Đăng rơi vào tình thế phòng thủ trước các pha đập cầu của đối phương. Dù nỗ lực tìm cơ hội ghi điểm nhưng tay vợt Việt Nam không thành công.

Trận đấu đã kết thúc với tỷ số thắng 2-0 (21/13, 21/5) dành cho tay vợt người Indonesia. Đây là kết quả thất vọng với Hải Đăng!

Giải cầu lông quốc tế Indonesia Masters 2026 có cấp độ BWF World Tour Super 100 của thế giới.

Sau giải, Hải Đăng trở về TPHCM tiếp tục dự Giải cầu lông quốc tế Việt Nam mở rộng 2026 (Vietnam Open 2026).

Trên bảng xếp hạng thế giới BWF vừa công bố, Nguyễn Hải Đăng tụt 2 bậc, hiện xếp vị trí thứ 79 đơn nam. Dù vậy, Hải Đăng vẫn là VĐV cầu lông nam của Việt Nam có thứ hạng tốt nhất ở BWF thời điểm hiện tại.

Năm nay, Hải Đăng được trao cơ hội tham dự Giải vô địch châu Á 2026, Giải vô địch thế giới 2026 nhưng chưa đạt được kết quả khả quan nào.

Giữa tháng 9, tay vợt này sẽ tiếp tục tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản.

MINH CHIẾN