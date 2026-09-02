Tay vợt Nguyễn Thùy Linh là hạt giống số 2 giải cầu lông Vietnam Open 2026

Đương kim á quân Nguyễn Thùy Linh sẽ thi đấu Giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2026 - Vietnam Open 2026 với vai trò hạt giống đơn nữ số 2.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh chuẩn bị cho mục tiêu tranh ngôi vô địch đơn nữ Giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban tổ chức Giải cầu lông Vietnam Open 2026 chính thức bốc thăm nội dung thi đấu cấp độ BWF World Tour Super 100 của thế giới, diễn ra từ ngày 8 tới 13-9 tại TPHCM.

Ở nội dung đơn nữ, tay vợt hàng đầu Việt Nam là Nguyễn Thùy Linh đã nhận suất hạt giống số 2 và sẽ gặp đối thủ Xu Wen Jing (Trung Quốc) trận đầu tiên.

Năm ngoái, Thùy Linh có ngôi á quân nên năm nay cô đặt mục tiêu vào chung kết để giành vô địch Vietnam Open 2026. Trong quá khứ, Thùy Linh từng vô địch các năm 2022, 2023, 2024 tại giải này.

Thùy Linh được trao suất dự ASIAD 20 tại Nhật Bản. Do vậy, chương trình thi đấu Vietnam Open 2026 là sự chuẩn bị chuyên môn rất hữu hiệu cho cô.

Cùng tại giải, tay vợt Vũ Thị Trang tham dự vòng đấu chính và sẽ đối đầu Amalie Schulz (Đan Mạch, hạt giống số 4) ở trận đầu tiên. Người còn lại là Bùi Bích Phương phải dự vòng sơ loại.

Ở nội dung đơn nam, Lê Đức Phát và Nguyễn Hải Đăng nhận suất thi đấu vòng chính dù không là hạt giống. Nguyễn Hải Đăng sẽ gặp Cheam June Wei (Malaysia) còn Lê Đức Phát thi đấu với Muthusamy Subramanian (Ấn Độ) trận ra quân. Trong giải, gương mặt trẻ Phan Phúc Thịnh sẽ thi đấu từ vòng sơ loại.

Trong khi đó, hai tay vợt Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh được vào vòng chính gặp hạt giống số 2 nội dung đôi nam là Zhi-Wei He, Huang Jui-Hsuan (Đài Bắc Trung Hoa). Ngoài ra, chủ nhà Việt Nam có 3 cặp VĐV dự vòng chính đôi nữ, trong đó gồm cặp Vũ Thị Trang, Bùi Bích Phương.

Tại bảng xếp hạng thế giới BWF công bố ngày 1-9, Nguyễn Thùy Linh vẫn giữ hạng 29.

MINH CHIẾN