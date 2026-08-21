Gần 300 vận động viên tham gia tranh tài ở Giải cầu lông các lứa tuổi phường Tam Thắng năm 2026

Sáng 21-8, tại Nhà Thi đấu cầu lông Vietsopetro (phường Tam Thắng, TPHCM), Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tam Thắng tổ chức khai mạc Giải Cầu lông các lứa tuổi phường Tam Thắng năm 2026.

Giải thu hút gần 300 vận động viên, tranh tài từ ngày 21 đến 23-8 ở 4 nhóm tuổi: 11 tuổi trở xuống (đơn nam, đơn nữ); 12-13 tuổi (đôi nam, đôi nữ); 14-15 tuổi (đôi nam, đôi nữ); 16 tuổi trở lên (đôi nam, đôi nam - nữ).

Gần 300 vận động viên các lứa tuổi tham gia giải cầu lông

Giải là dịp để các vận động viên giao lưu, thi đấu, nâng cao trình độ, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong cộng đồng. Qua đó, tạo sân chơi lành mạnh cho người dân ở nhiều lứa tuổi, tăng cường tinh thần đoàn kết và xây dựng lối sống năng động, khỏe mạnh.

Theo lãnh đạo phường Tam Thắng, địa phương có gần 20 sân pickleball, hơn 15 sân cầu lông; trên 60% người dân tập luyện thể thao hằng ngày, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh.

Các vận động viên thi đấu sau lễ khai mạc

Ngay sau lễ khai mạc, các tay vợt ở nhóm 11 tuổi trở xuống bước vào tranh tài đơn nam. Những trận đấu đầu tiên diễn ra sôi nổi, với nhiều pha cầu đẹp mắt và màn giằng co quyết liệt trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

TRÚC GIANG - HOÀNG HƯỜNG