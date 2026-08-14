Cầu lông

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh gặp hạt giống số 2 ngay trận đầu giải vô địch thế giới 2026

SGGPO

Nguyễn Thùy Linh đã rơi vào nhánh khó của nội dung đơn nữ tại giải cầu lông vô địch thế giới 2026.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh sẽ gặp hạt giống số 2 ngay trong vòng đầu nội dung đơn nữ. Ảnh: VBF
Tay vợt Nguyễn Thùy Linh sẽ gặp hạt giống số 2 ngay trong vòng đầu nội dung đơn nữ. Ảnh: VBF

Liên đoàn cầu lông thế giới BWF đã bốc thăm chương trình thi đấu các nội dung tại giải vô địch thế giới 2026 tổ chức ở Ấn Độ. Đội tuyển cầu lông Việt Nam có 8 tay vợt tham dự lần này.

Theo kết quả bốc thăm đơn nữ, Nguyễn Thùy Linh rơi vào nhánh khó. Trong đó, Thùy Linh phải gặp hạt giống số 2 đồng thời là tay vợt giữ hạng 2 thế giới Akane Yamaguchi (Nhật Bản) trong vòng thứ nhất.

Gặp phải tay vợt thuộc nhóm đầu thế giới sẽ là thách thức không nhỏ cho Nguyễn Thùy Linh. Trong khi đó, Vũ Thị Trang sẽ thi đấu trước Kristin Kuuba (Estonia) tại trận đầu tiên. Tay vợt này hiện đang đứng hạng 133 thế giới.

Ở nội dung đơn nam, lá thăm đã đưa Nguyễn Hải Đăng sẽ gặp đối thủ mạnh là Lee Cheuk Yiu (Hongkong, Trung Quốc) tại vòng thứ nhất. Đây là tay vợt đang giữ hạng 21 thế giới. Vì thế, Hải Đăng sẽ phải thận trọng trước đối thủ hàng đầu khi nhập cuộc. Ở nhánh khác, Lê Đức Phát được bốc thăm gặp Joakim Oldorff (Phần Lan). Nếu thi đấu suôn sẻ, Đức Phát sẽ có cơ hội gặp hạt giống số 1 Shi Yu Qi (Trung Quốc) tại vòng 1/16 bởi tay vợt của Việt Nam rơi vào nhánh đầu trong nội dung đơn nam.

Với nội dung đôi nam, cặp tay vợt Đình Hoàng, Đình Mạnh của Việt Nam sẽ thi đấu trước Junaidi Arif, Yap Roy King (Malaysia) trong vòng thứ nhất. Ở nội dung đôi nữ, cặp tay vợt Phạm Thị Diệu Ly, Phạm Thị Khánh sẽ đối đầu với Eyota Kwan, Johnna Rymes (Canada).

Ngày 15-8, các tay vợt của Việt Nam sẽ sang Ấn Độ tham dự giải vô địch thế giới 2026. Chương trình thi đấu của giải diễn ra từ ngày 17 tới 23-8.

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MINH CHIẾN

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