Nguyễn Thùy Linh trở lại thi đấu giải BWF World Tour Super 1000 tại Trung Quốc

Nguyễn Thùy Linh có mặt tại Trung Quốc thi đấu giải quan trọng. Ảnh: VBF

Nguyễn Thùy Linh đã có mặt tại Trung Quốc để bước vào làm quen với sân đấu trong ngày 20-7. Ngày 21-7, cô sẽ ra sân thi đấu trận đầu tiên nội dung đơn nữ tại giải cầu lông Trung Quốc mở rộng 2026.

Sau hơn 1 tháng chuẩn bị chuyên môn và vắng mặt ở các giải quốc tế, bây giờ Nguyễn Thùy Linh mới trở lại thi đấu. Ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam cho biết, cô đã tập huấn ở Thái Lan trong giai đoạn vừa qua để có chuyên môn và tinh thần tốt nhất sẵn sàng thi đấu tại Trung Quốc.

Giải cầu lông Trung Quốc mở rộng 2026 có cấp độ BWF World Tour Super 1000 của thế giới. Do đó, giải thu hút tất cả tay vợt hàng đầu của nội dung đơn nam, đơn nữ tranh tài. Thùy Linh được bốc thăm gặp Hina Akechi (Nhật Bản, số 22 thế giới) trong vòng 1 đơn nữ. Nhánh đấu của Thùy Linh là không dễ dàng bởi nếu vượt qua đối thủ, cô gần như chắc chắn sẽ gặp hạt giống số 7 người Thái Lan Ratchanok Intanon ở vòng 2. Còn nếu đi tới tứ kết, Thùy Linh sẽ đứng trước khả năng đối đầu với hạt giống số 1 đồng thời là số 1 thế giới An Se Young (Hàn Quốc).

Lần gần nhất Thùy Linh dự giải cấp độ BWF World Tour Super 1000 là tháng 6 năm nay trong cuộc tranh tài giải Indonesia mở rộng 2026. Tuy nhiên, cô sớm dừng bước tại vòng đầu đơn nữ giải này.

Chỉ đạo chuyên môn cho Thùy Linh ở giải Trung Quốc mở rộng 2026 sẽ là HLV Ngô Trung Dũng. Ông Dũng và tay vợt Thùy Linh rất chờ đợi sẽ có kết quả khả quan trong giải.

Giải cầu lông Trung Quốc mở rộng 2026 sẽ diễn ra từ ngày 21 tới 26-7. Sau giải này, Thùy Linh sẽ tiếp tục thi đấu ở Đài Bắc Trung Hoa.

MINH CHIẾN