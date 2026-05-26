Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giảm sâu vị trí trên bảng xếp hạng thế giới

Trước khi bước vào giải cầu lông quốc tế Singapore mở rộng 2026, tay vợt Nguyễn Thùy Linh bất ngờ bị tụt hạng đáng kể.

Nguyễn Thùy Linh đã xuống hạng 25 thế giới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bảng xếp hạng mới nhất được Liên đoàn cầu lông thế giới BWF công bố ngày 26-5. Tay vợt Nguyễn Thùy Linh vẫn là gương mặt của Việt Nam có thứ hạng tốt nhất trên bảng xếp hạng của BWF. Tuy nhiên, cô đã bị tụt bậc đáng kể. Thùy Linh bị tụt 4 bậc trên bảng xếp hạng.

Hiện tại, tay vợt của Việt Nam đã xuống hạng 25 đơn nữ thế giới. Thùy Linh vừa tham dự giải Masters 2026 ở Malaysia với cấp độ BWF World Tour Super 500 của thế giới. Tuy nhiên, dù là hạt giống số 7, cô đã phải dừng bước ở vòng 2 nội dung đơn nữ. Chính kết quả đã khiến Thùy Linh chưa có được thêm những điểm số cá nhân tích lũy tốt hơn.

Thùy Linh đang có mặt tại Singapore để dự tranh giải cầu lông Singapore mở rộng 2026 với cấp độ BWF World Tour Super 750. Tay vợt của Việt Nam không là hạt giống của giải nhưng cô được tham dự tại vòng chính đơn nữ. Thùy Linh gặp đối thủ Natsuki Nidaira (Nhật Bản) vào ngày 27-5. Đây là tay vợt đang giữ hạng 27 đơn nữ thế giới. Nếu thi đấu thành công tại giải, Thùy Linh sẽ có cơ hội gia tăng thêm điểm số cá nhân để tiếp tục cải thiện thứ hạng.

Theo thông báo của BWF, Nguyễn Thùy Linh đã được trao suất góp mặt giải vô địch thế giới 2026 tổ chức trong tháng 8 ở Ấn Độ. Cô là đại diện duy nhất của cầu lông Việt Nam tham dự nội dung đơn nữ. Tuy nhiên, Liên đoàn cầu lông thế giới vẫn còn xét các suất để công bố danh sách chính thức các tay vợt tham dự giải này vào đầu tháng 6.

MINH CHIẾN

