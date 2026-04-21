Hải Đăng, Thùy Linh và nhiều tay vợt hàng đầu tranh tài giải cầu lông đồng đội nam nữ hỗn hợp quốc gia 2026

Các tay vợt hàng đầu của cầu lông Việt Nam đã có mặt tại Lâm Đồng để bước vào tranh tài giải đấu với sự kỳ vọng cạnh tranh chuyên môn cao.

Năm ngoái đội cầu lông TPHCM có vị trí hạng 3 tại giải, năm nay đội tập trung để có kết quả tốt nhất. Ảnh: ANH THƯ

Năm nay, các tay vợt xuất sắc nhất của cầu lông Việt Nam đều góp mặt tranh tài. Giải đấu đã khai mạc ngày 21-4 tại Lâm Đồng.

Đội cầu lông TPHCM đặt mục tiêu vào chung kết tại giải. Do vậy, Ban huấn luyện cầu lông TPHCM đã mang tới giải các gương mặt tốt nhất gồm Nguyễn Hải Đăng, Phan Phúc Thịnh, Nguyễn Thiên Lộc, Đặng Khắc Đăng Khánh, Nguyễn Văn Quang Huy và Vũ Thị Trang, Vũ Thị Anh Thư, Lê Ngọc Vân, Nguyễn Thụy Kim Hằng, Nguyễn Thị Kim Ngân. Năm ngoái, đội cầu lông TPHCM có HCĐ tại giải. Năm nay, tay vợt Nguyễn Hải Đăng và Vũ Thị Trang cùng các đồng đội kỳ vọng sẽ cải thiện được thành tích.

Trong khi đó, gương mặt số 1 của cầu lông nữ Việt Nam là Nguyễn Thùy Linh cũng tham dự. Cô có trong đội hình cầu lông Đồng Nai tranh tài tại giải. Ngoài Thùy Linh, đội Đồng Nai còn có một số tay vợt nổi bật khác như Trần Lê Mạnh An, Nguyễn Hoàng Thiên Kim…

Năm ngoái, đội Bắc Ninh đã giành chức vô địch tại giải đồng đội nam nữ hỗn hợp quốc gia 2025. Đội hình cầu lông Bắc Ninh cử tới Lâm Đồng nhiều tay vợt có trình độ như Phạm Văn Hải, Trần Quốc Khánh, Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Đình Đạt, Nguyễn Quỳnh Mai, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Thân Vân Anh, Phạm Thanh Hằng, Nguyễn Bảo Ngọc. Họ tiếp tục được đánh giá là 1 trong những đội có khả năng tranh chấp vị trí cao ở giải năm nay.

Kết quả thi đấu của từng đội sẽ phụ thuộc và phong độ của các tay vợt. Giới chuyên môn đánh giá, đây là chương trình đồng đội hỗn hợp nam nữ do vậy yếu tố bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra trong năm nay.

Giải năm nay đã khai mạc tại Lâm Đồng vào ngày 21-4. Ảnh: VBF

Theo bốc thăm, các đội Đồng Nai, Lâm Đồng, Bắc Ninh, Hà Nội và TPHCM vào Bảng A của vòng bảng. Đội Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế và Lào Cai nằm ở Bảng B. Các đội sẽ thi đấu vòng bảng sau đó chọn 4 đội có thành tích tốt nhất vào bán kết. Giải sẽ kéo dài tới ngày 25-4.

MINH CHIẾN