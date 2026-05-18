Nguyễn Thùy Linh là hạt giống số 7 giải cầu lông quốc tế Malaysia

Tay vợt nữ Nguyễn Thùy Linh đã được xếp hạt giống số 7 đơn nữ tại giải cầu lông quốc tế Masters 2026 diễn ra ở Malaysia.

Nguyễn Thùy Linh tham dự giải đấu tại Malaysia để cải thiện thêm thành tích chuyên môn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Thùy Linh đã có mặt tại Malaysia sẵn sàng bước vào tranh tài. Giải cầu lông quốc tế Masters 2026 được tổ chức từ ngày 19-5 tới 24-5 tại Bukit Jalil (Malaysia). Đây là giải có cấp độ BWF World Tour Super 500.

Việc được chọn là hạt giống số 7 giúp Thùy Linh được bốc thăm gặp đối thủ Wong Ling Ching (Malaysia) trong lượt trận đầu tiên nội dung đơn nữ. Nhánh đấu của Thùy Linh có tay vợt hạt giống số 1 là Chen Yu Fei (Trung Quốc). Hiện tại, gương mặt này đang giữ vị trí số 4 đơn nữ thế giới. Nếu thi đấu hiệu quả, Thùy Linh có thể sẽ chạm trán với Chen Yu Fei ở lượt tứ kết.

Giải quốc tế gần nhất mà Nguyễn Thùy Linh tham dự trước khi tới Malaysia là chương trình vô địch châu Á 2026 tại Trung Quốc trong tháng 4. Ở giải đấu này, Thùy Linh không lọt được vào tứ kết đơn nữ. Từ đầu năm 2026 tới nay, Thùy Linh đã có 2 lần lọt vào tứ kết giải quốc tế. Đó là lần thi đấu giải Masters 2026 ở Indonesia và giải Masters 2026 tại Pháp.

Ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam cho biết, tinh thần của Thùy Linh đang ổn định và tự tin bước vào thi đấu tại Malaysia. Cô đang giữ hạng 21 thế giới. Vì vậy nếu cải thiện được thành tích ở giải đấu này, Thùy Linh sẽ có cơ hội gia tăng thứ hạng trên bảng xếp hạng thế giới của BWF. Năm nay, Thùy Linh sẽ có chương trình thi đấu giải vô địch thế giới 2026 vào tháng 8 tại Ấn Độ.

MINH CHIẾN

