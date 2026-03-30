Đội tuyển cầu lông Việt Nam trở lại tập luyện chuẩn bị tham dự giải châu Á 2026

Các tay vợt nằm trong danh sách chuẩn bị cho giải cầu lông vô địch châu Á 2026 đã trở lại tập luyện để sẵn sàng sang Trung Quốc trong tuần này.

Nguyễn Thùy Linh là 1 trong những gương mặt sẽ tham dự giải vô địch châu Á 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam cho biết, các tay vợt chuẩn bị tham dự giải vô địch châu Á 2026 đã trở lại tập luyện chuyên môn ở Đại học TDTT Bắc Ninh. Danh sách tham dự giải đấu lần này gồm Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Thùy Linh, Trần Đình Mạnh, Nguyễn Đình Hoàng, Phạm Thị Khánh, Phạm Thị Diệu Ly, Phạm Văn Trường và Bùi Bích Phương. Chúng ta góp mặt ở 5 nội dung tại giải gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh đã kết thúc chương trình thi đấu ở châu Âu, qua đó về nước để tập luyện tại Bắc Ninh lúc này.

Nhóm các tay vợt Nguyễn Hải Đăng, Trần Đình Mạnh, Nguyễn Đình Hoàng, Phạm Thị Khánh, Phạm Thị Diệu Ly, Phạm Văn Trường, Bùi Bích Phương vừa kết thúc thi đấu giải quốc tế Vietnam International Challenge 2026 tại Hà Nội cũng đã đến Bắc Ninh tập luyện.

Giải vô địch châu Á 2026 tổ chức tranh tài từ ngày 7 tới 11-4. Tuy nhiên, đội tuyển cầu lông Việt Nam sẽ sớm di chuyển sang Trung Quốc vào ngày 4-4 để kịp làm quen thời tiết và địa điểm thi đấu. Khi có mặt tại giải, đại diện đội tuyển cầu lông Việt Nam sẽ tham dự phiên họp kỹ thuật để bốc thăm phân cặp đấu trong từng nội dung.

8 tay vợt Việt Nam được trao suất góp mặt giải vô địch châu Á 2026 dựa trên bảng xếp hạng của mình tại BWF. Giải vô địch châu Á 2026 sẽ quy tụ các tay vợt hàng đầu châu lục tham gia, trong đó, nhiều gương mặt dự kiến sẽ có tên ở ASIAD 20 vào tháng 9 ở Nhật Bản.

Giải cầu lông Vietnam International Challenge 2026 kết thúc với các ngôi vô địch thuộc về Richie Duta Richardo (Indonesia, đơn nam), Rakshitha Sree Santhosh Ramraj (Ấn Độ, đơn nữ), Huang Tsung-I, Lin Ting-Yu (Đài Bắc Trung Hoa, đôi nam), Gronya Somerville, Josephine Wu (Australia-Canada, đôi nữ) và Chan Yin Chak, Ng Tsz Yau (Hongkong-Trung Quốc, đôi nam nữ). Đáng chú ý tại trận chung kết, đôi nam nữ, cặp tay vợt của Nhật Bản đã phải dừng thi đấu sau khi tay vợt nữ Nami Matsuyama gặp chấn thương nặng phải bỏ cuộc.

MINH CHIẾN