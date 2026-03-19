Nguyễn Thùy Linh sẽ gặp tay vợt hạng 75 thế giới tại giải cầu lông Masters 2026

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh đã khởi đầu suôn sẻ để giành chiến thắng trong trận ra quân ở giải cầu lông Masters 2026 tại Pháp.

Theo giờ Việt Nam, Nguyễn Thùy Linh đã thi đấu trước đối thủ Lin Hsiang Ti (Đài Bắc Trung Hoa, hạt giống số 3) ở tối ngày 18-3. Dù đối thủ được đánh giá có sự nhỉnh hơn về trình độ, tuy nhiên Thùy Linh vẫn là người chơi tốt ở trận đấu này.

Ván đầu tiên đã khởi đi với sự giằng co giữa 2 bên. Thùy Linh và Lin Hsiang Ti đều thi đấu thận trọng, không mắc sai sót. Trong tình huống quyết định của ván đấu, Thùy Linh đã vượt lên giành chiến thắng 21/19. Ván thứ 2 tiếp tục diễn ra với thế trận cân bằng. Trong ván này, Thùy Linh tiếp tục thể hiện được những quả cầu ngắn sát lưới để đối thủ phải phòng thủ. Tuy nhiên, tay vợt của Đài Bắc Trung Hoa đã vượt lên giành được chiến thắng 22/20.

Ván thứ 3 đã diễn ra với sự hồi hộp cho những người chứng kiến trực tiếp cuộc so tài. 2 tay vợt ghi điểm chính xác trong những lần có lợi thế giao cầu. Sự giằng co được giải quyết ở các tình huống quyết định và Thùy Linh giành thắng lợi 22/20. Chung cuộc, tay vợt của Việt Nam có chiến thắng 2-1 để lọt vào vòng 2.

Tại vòng 2 của giải, Nguyễn Thùy Linh sẽ gặp Lo Sin Yan Happy (Hongkong, Trung Quốc). Tay vợt đang đứng hạng 75 thế giới. Trận đấu này được diễn ra ở ngày 19-3.

Giải cầu lông quốc tế Masters 2026 tại Pháp có cấp độ BWF World Tour Super 300. Đây là chương trình thi đấu cuối cùng của Thùy Linh tại châu Âu trước khi về nước chuẩn bị để tiếp tục góp mặt giải vô địch châu Á 2026. Hiện tại, Nguyễn Thùy Linh đã tụt bậc xuống hạng 26 đơn nữ thế giới của BWF.

MINH CHIẾN