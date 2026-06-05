Đội cầu lông TPHCM xuất sắc giành ngôi vô địch nội dung đồng đội giải trẻ quốc gia 2026

Không ngoài dự báo của giới chuyên môn, cá tay vợt trẻ của cầu lông TPHCM đã vào chung kết và giành ngôi vô địch nội dung đồng đội tại giải.

Đội cầu lông trẻ TPHCM đã giành HCV nội dung đồng đội nam nữ tại giải năm nay. Ảnh: VBF

Giải cầu lông trẻ vô địch quốc gia 2026 đang tranh tài tại Ninh Bình. Nội dung đồng đội hỗn hợp nam nữ là nội dung diễn ra đầu tiên và giới chuyên môn được chứng kiến trận chung kết hấp dẫn giữa các tay vợt trẻ TPHCM với đối thủ Bắc Ninh.

Để lọt vào trận chung kết, đội TPHCM đã chiến thắng thuyết phục đội Lâm Đồng với tỷ số 3-0 ở bán kết. Năm ngoái, Lâm Đồng là đội lên ngôi vô địch nội dung đồng đội hỗn hợp nam nữ giải vô địch trẻ quốc gia 2025. Ở bán kết còn lại, đội Bắc Ninh đã giành chiến thắng 3-1 trước Đồng Nai để góp mặt chung kết.

Chiến thắng ở bán kết đã tạo đà tâm lý hưng phấn giúp các tay vợt trẻ của TPHCM tự tin vào chung kết tranh tài trước đối thủ Bắc Ninh. Hai bên đã chơi quyết liệt trong từng trận đấu của chung kết. Với sự bình tĩnh của mình, đội cầu lông trẻ TPHCM giành chiến thắng 3-2 giành tấm HCV và cũng là ngôi vô địch đầu tiên ở giải năm nay.

Trong nội dung đồng đội hỗn hợp nam nữ, đội TPHCM đăng ký đội hình gồm các tay vợt Phạm Tiến Duy, Lê Minh Tân, Phạm Ngọc Minh, Nguyễn Lê Thanh Thuận, Nguyễn Tấn Nghĩa, Nguyễn Thị Tuyết Nhi, Lê Nguyễn Ngọc Nga, Nguyễn Thụy Kim Hằng, Hồ Ngọc Trúc Ngân và Nguyễn Thị Kim Ngân.

Sau nội dung đồng đội hỗn hợp, giải đấu tiếp tục tranh tài các nội dung cá nhân từ ngày 5-6 đến 7-6. Ban tổ chức cho biết, các nội dung cá nhân tại giải được dự báo cạnh tranh quyết liệt và tất cả cùng chờ đợi 5 trận chung kết (đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ) vào ngày cuối tại giải đấu.

MINH CHIẾN