Cầu lông TPHCM cử lực lượng mạnh nhất tranh tài ở giải vô địch trẻ quốc gia 2026

Các tay vợt trẻ tốt nhất của cầu lông TPHCM được đăng ký thi đấu giải vô địch trẻ quốc gia 2026 khởi tranh ở Ninh Bình.

Các tay vợt cầu lông sẽ tiếp tục góp mặt giải vô địch trẻ quốc gia 2026 tại Ninh Bình. Ảnh: KHOA TRUNG
Năm nay, nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình là nơi tranh tài giải cầu lông vô địch trẻ quốc gia 2026. Các tay vợt sẽ tranh tài nội dung đồng đội sớm nhất, sau đó bước vào các nội dung cá nhân.

Giải đấu quy tụ 177 tay vợt tới từ 20 đơn vị cả nước tham gia gồm Bắc Ninh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Đồng Tháp, Điện Biên, Hà nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Lâm Đồng, Lai Châu, Quân đội, Quảng Ngãi, Sơn La, Thanh Hóa, Huế, TPHCM, Vĩnh Long, Quảng Trị, Khánh Hòa, Ninh Bình (chủ nhà).

Trong số này, cầu lông TPHCM góp mặt 15 tay vợt tham dự đủ các nội dung đồng đội và cá nhân. Ở giải năm nay, đội hình cầu lông TPHCM đăng ký những gương mặt trẻ tốt nhất như Phan Tiến Duy, Lê Minh Tân, Phạm Ngọc Minh, Nguyễn Lê Thanh Thuận, Nguyễn Tấn Nghĩa, Nguyễn Thị Tuyết Nhi, Lê Nguyễn Ngọc Nga, Nguyễn Thụy Kim Hằng, Hồ Ngọc Trúc Ngân, Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tại giải, tay vợt trẻ nhiều triển vọng là Nguyễn Thị Thu Huyền (Đồng Nai) được đăng ký tham dự. Hiện tại, Thu Huyền đang chuẩn bị chuyên môn kỹ lưỡng nhất để sẵn sàng tranh tài các nội dung của mình. Giới chuyên môn dự báo tay vợt này là 1 trong những ứng viên sẽ cạnh tranh ngôi vô địch đơn nữ trong giải năm nay.

Năm ngoái, 2 đội đã thi đấu tại chung kết nội dung đồng đội là Đồng Nai, Lâm Đồng. Chiến thắng chung cuộc thuộc về các tay vợt trẻ của Lâm Đồng.

Năm nay, giải sẽ khai mạc với các trận đấu nội dung đồng đội từ ngày 2-6. Chương trình thi đấu sẽ kéo dài tới ngày 7-6.

MINH CHIẾN

