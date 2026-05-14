Các tay vợt cầu lông Việt Nam dừng bước tại 2 giải quốc tế Thái Lan, Trung Quốc

Lần lượt các gương mặt của cầu lông Việt Nam không đạt được kết quả tốt nhất nên chấp nhận dừng bước ở các giải quốc tế tại Thái Lan và Trung Quốc.

Đình Hoàng, Đình Mạnh đã dừng bước tại nội dung đôi nam ở giải đấu diễn ra tại Thái Lan. Ảnh: BUBADUBADMINTON

Cặp tay vợt Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh góp mặt giải cầu lông Thái Lan mở rộng 2026. Đây là giải đấu có cấp độ BWF World Tour Super 500 của thế giới. Đình Hoàng và Đình Mạnh là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự giải ở nội dung đôi nam.

Họ đã vượt qua vòng sơ loại để có suất tham dự vòng đấu chính thức. Tại trận đầu tiên vòng chính, Đình Hoàng và Đình Mạnh phải đối đầu trước 2 tay vợt tới từ Scotland là Christopher Grimley, Matthew Grimley. Hai tay vợt của Việt Nam đã chơi nỗ lực nhưng không thể tạo ra sự áp đảo nên chấp nhận thua 0-2 (8/21, 19/21). Dù giải đấu tại Thái Lan còn diễn ra tới ngày 17-5 nhưng Đình Hoàng và Đình Mạnh đã sớm dừng bước. Đây là lần đầu tiên, cặp tay vợt của Việt Nam tham dự giải quốc tế cấp độ BWF World Tour Super 500.

Trong khi đó, Lê Đức Phát dự tranh giải cầu lông Masters 2026 ở Trung Quốc. Tay vợt đã thi đấu vòng 1 đơn nam nhưng để thua trước Henrikho Wibowo Kho (Indonesia) với tỷ số 1-2 (16/21, 21/18, 18/21). Trận thua đã khiến Đức Phát sớm chia tay dù giải này còn diễn ra tới ngày 17-5.

Ở giải này, Nguyễn Tiến Minh cũng góp mặt nhưng tay vợt kỳ cựu người TPHCM thua trận 0-2 trước Liu Yu Xuan (Trung Quốc) ở vòng sơ loại.

Cũng tại Trung Quốc, tay vợt Vũ Thị Trang đã thua trận 0-2 trước Xu Wen Jing (Trung Quốc) nên kết thúc hành trình thi đấu của mình. Giải cầu lông Masters 2026 tại Trung Quốc có cấp độ BWF World Tour Super 100.

MINH CHIẾN