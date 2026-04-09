Nguyễn Thùy Linh bị tay vợt số 1 thế giới An Se Young loại khỏi giải vô địch châu Á 2026

Nguyễn Thùy Linh không thể tạo nên bất ngờ trước tay vợt số 1 thế giới An Se Young tại giải cầu lông vô địch châu Á 2026.

Nguyễn Thùy Linh không gây được bất ngờ trước tay vợt số 1 thế giới An Se Young. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chiều ngày 9-4, Nguyễn Thùy Linh đã thi đấu vòng 2 nội dung đơn nữ tại giải cầu lông vô địch châu Á 2026 đang tổ chức ở Trung Quốc.

Tay vợt của Việt Nam đã gặp trở ngại lớn khi đối thủ là đương kim số 1 thế giới đồng thời là hạt giống số 1 đơn nữ tại giải, An Se Young (Hàn Quốc). Bước vào trận, Thùy Linh chơi tập trung để tìm cơ hội ghi điểm. Dẫu vậy, tay vợt số 1 thế giới An Se Young luôn là người giữ sự chủ động trong các tình huống tấn công. Do đó, Thùy Linh phải ở thế phòng thủ. Dù đã nỗ lực hạn chế tối đa các quả đập cầu hiểm hóc của đối phương nhưng Thùy Linh vẫn không thể tạo nên bất ngờ. Tay vợt của Việt Nam đã thua chung cuộc 0-2 (7/21, 6/21). Trận đấu đã diễn ra trong vòng 30 phút.

Với kết quả này, Nguyễn Thùy Linh đã bị loại khỏi giải vô địch châu Á 2026. Đội tuyển cầu lông cũng kết thúc sớm các chương trình tranh tài của mình ở giải năm nay do tất cả các tay vợt đều bị loại.

Trước Thùy Linh, các đại diện của Đội tuyển cầu lông Việt Nam lần lượt thua cuộc trong những trận đầu tiên ở nội dung đơn nam, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. Giải cầu lông vô địch châu Á 2026 sẽ bế mạc vào ngày 12.4. Năm nay, giải có tổng thưởng 550.000 USD.

Việc tham dự giải đấu là một trong những cơ hội để các tay vợt Việt Nam tích lũy thêm chuyên môn, đồng thời nắm bắt đối thủ hướng đến đấu trường ASIAD 20 tại Nhật Bản.

MINH CHIẾN