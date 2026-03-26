Tay vợt Nguyễn Hải Đăng dừng bước tại giải cầu lông Vietnam International Challenge 2026

Giải cầu lông quốc tế Vietnnam International Challenge 2026 vẫn đang tranh tài hấp dẫn, tuy nhiên, nhiều gương mặt của Việt Nam phải dừng bước.

Tay vợt Nguyễn Hải Đăng không có được kết quả tốt nhất tại giải Vietnam International Challenge 2026. Ảnh: VBF

Hôm nay 26-3, nội dung đơn nam của giải sẽ bước vào vòng 3. Trong kết quả mới nhất trước đó, hạt giống số 2 Nguyễn Hải Đăng đã dừng bước. Trước đối thủ Wongsup Wongsup-In (Thái Lan), Hải Đăng đã chơi tập trung nhưng vẫn để thua 1-2 (21/19, 7/21, 13/21) nên sớm tạm biệt giải đấu.

Trong nội dung này, tay vợt trẻ Phan Phúc Thịnh cũng đã dừng bước ngay ở vòng 1. Tuy nhiên, cầu lông Việt Nam còn Lê Đức Phát giành quyền vào vòng 3. Trong vòng 3, Đức Phát sẽ đọ sức với tay vợt Kim Hae Deun (Hàn Quốc). Năm nay, Kim Hae Deun đang được giới chuyên môn đánh giá là hiện tượng của giải khi đã thắng hạt giống số 1 Mithun Manjunath (Ấn Độ) tại vòng đầu tiên.

Như vậy, nội dung đơn nam giải Vietnam International Challenge 2026 đã chứng kiến hạt giống số 1 và số 2 đã bị loại.

Tại nội dung đơn nữ, sau Vũ Thị Trang, gương mặt trẻ Bùi Bích Phương cũng đã dừng bước do thua Peng Yu Wei (Đài Bắc Trung Hoa). Cầu lông Việt Nam không còn tay vợt nào tại nội dung đơn nữ tới lúc này.

Ở nội dung đôi nam, cặp tay vợt Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh đã rời giải do thua trận trong vòng đầu tiên. Hiện lúc này, cầu lông Việt Nam còn Phạm Thị Diệu Ly, Phạm Thị Khánh lọt vào vòng 2 đôi nữ (thi đấu ngày 26-3) và Trần Đình Mạnh, Phạm Thị Khánh góp mặt vòng 2 nội dung đôi nam nữ.

MINH CHIẾN