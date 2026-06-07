Tay vợt Hồ Ngọc Trúc Ngân lỡ ngôi vô địch đơn nữ giải trẻ quốc gia 2026

Đội cầu lông trẻ TPHCM tại giải đấu năm nay ở Ninh Bình. Ảnh: VBF

Sáng ngày 7-6 tại Ninh Bình, trận chung kết đơn nữ trong khuôn khổ giải vô địch cầu lông trẻ quốc gia 2026 đã diễn ra. Tại cuộc đấu lần này, đội TPHCM đã kỳ vọng có được tấm HCV ở khả năng thi đấu của tay vợt Hồ Ngọc Trúc Ngân nhưng lại lỡ mất cơ hội thành công.

Để lọt vào trận chung kết đơn nữ, Hồ Ngọc Trúc Ngân đã vượt qua tay vợt Trần Khánh Huyền (Hưng Yên) ở bán kết. Trong khi đó, Nguyễn Thị Thu Huyền (Đồng Nai) góp mặt trận chung kết sau khi thắng Lê Nguyễn Ngọc Nga (TPHCM) ở bán kết.

Trận chung kết đã diễn ra với sự tập trung cao độ và quyết tâm giành chiến thắng của Hồ Ngọc Trúc Ngân và Nguyễn Thị Thu Huyền. Dù đối thủ Thu Huyền của mình đang là tay vợt nữ trẻ hàng đầu Việt Nam, tuy nhiên, Trúc Ngân vẫn nhập cuộc với sự bình tĩnh. Tiếc rằng, tay vợt của TPHCM không thể tạo ra sự áp đảo. Tại ván thứ nhất, Thu Huyền đã chơi sắc nét hơn qua đó giành chiến thắng 21/11.

Trong ván thứ 2, Trúc Ngân tìm cơ hội để giành lại điểm số trước đối thủ. Các đường cầu xa của Trúc Ngân đều bị Thu Huyền hóa giải bằng những pha phòng thủ hiệu quả. Ván đấu tiếp tục khép lại với chiến thắng 21/11 cho Thu Huyền.

Chung cuộc, tay vợt Hồ Ngọc Trúc Ngân giành HCB nội dung đơn nữ do thua 0-2 tại trận chung kết. Ở chiều ngược lại, Nguyễn Thị Thu Huyền lên ngôi vô địch và giữ vững vị thế số 1 đơn nữ trẻ quốc gia của cầu lông Việt Nam.

Thu Huyền là nhà vô địch đơn nữ của giải năm nay. Ảnh: VBF

Trong ngày, đội cầu lông TPHCM sẽ góp mặt tại 2 trận chung kết của giải gồm đôi nữ và đôi nam nữ. Tại chung kết đôi nữ, cặp tay vợt Nguyễn Thị Kim Ngân/Nguyễn Thụy Kim Hằng (TPHCM) sẽ gặp Lê Hồng Bảo Ngọc/Nguyễn Duy Ngọc Anh (Lâm Đồng). Tại chung kết đôi nam nữ, Phan Tiến Duy/Nguyễn Thị Kim Ngân (TPHCM) gặp Lê Minh Tân/Nguyễn Thụy Kim Hằng (TPHCM). Tại giải năm nay, trận chung kết đơn nam là cuộc so tài giữa Nguyễ Tất Duy Lợi (Lâm Đồng) với Nguyễn Đình Đạt (Bắc Ninh) còn Nguyễn Thế Cảnh/Phạm Thái Bảo (Sơn La) thi đấu cùng Nghiêm Việt Trung/Vũ Mạnh Hải (Bắc Ninh) ở chung kết đôi nam.

MINH CHIẾN