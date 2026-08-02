Thua trận chung kết, Nguyễn Thùy Linh lỡ cơ hội vô địch giải quốc tế Đài Bắc Trung Hoa

Nguyễn Thùy Linh đã chờ đợi ngôi vô địch cho mình nhưng cô không thành công nên chấp nhận có ngôi á quân đơn nữ.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh đã nỗ lực tranh tài để có kết quả á quân tại Đài Bắc Trung Hoa. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trận chung kết đơn nữ giải cầu lông Đài Bắc Trung Hoa 2026 đã diễn ra chiều ngày 2-8 với sự góp mặt của Nguyễn Thùy Linh và đối thủ Tanvi Sharma (Ấn Độ).

Trước trận chung kết, Thùy Linh đã giữ tinh thần thoải mái và sự quyết tâm cao. Bởi đây là trận chung kết đầu tiên ở cấp độ thi đấu quốc tế mà cô có cho mình trong năm nay.

Với sự tập trung của mình, Thùy Linh khởi đầu tốt tại ván thứ nhất. Tay vợt của Việt Nam tìm điểm yếu của đối phương để đưa ra những pha đập cầu nhằm tìm điểm số. Hai tay vợt đã chơi giằng co ở ván này. Đã có lúc, tưởng chừng Thùy Linh có thể thẳng tiến đến điểm số cuối cùng để giành thắng lợi thì lại bất thành. Ván đấu khép lại với chiến thắng 21/16 dành cho Tanvi Sharma.

Trong ván thứu 2, Thùy Linh vẫn tập trung tìm cơ hội ghi điểm để lấy lại thế cân bằng. Tiếc rằng, cô tiếp tục để đối phương giành điểm vào thời điểm quyết định. Ván đấu tiếp tục kết thúc với chiến thắng 21/16 cho tay vợt của Ấn Độ.

Thua chung cuộc 0-2, Nguyễn Thùy Linh chấp nhận có ngôi á quân đơn nữ tại Đài Bắc Trung Hoa lần này. Giải đấu có cấp độ BWF World Tour Super 300 của thế giới.

Ngay sau giải tại Đài Bắc Trung Hoa, Nguyễn Thùy Linh không kịp nghỉ ngơi mà tiếp tục dự giải Masters 2026 ở Hàn Quốc từ ngày 4-8 tới 8-8-. Giải đấu này có các tay vợt Thùy Linh, Hải Đăng, Vũ Thị Trang, Đình Hoàng, Đình Mạnh của Việt Nam tham gia.

MINH CHIẾN